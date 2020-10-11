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Региональная патрульная полиция в Гардабани

Активиста "Лело" допросили в качестве свидетеля по делу об угрозах депутату

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (37)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201011/249684540/Aktivista-Lelo-doprosili-v-kachestve-svidetelya-po-delu-ob-ugrozakh-deputatu.html

Представитель оппозиционной партии заявил, что не собирается никого убивать и употребил это слово в переносном значении

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Активиста партии "Лело за Грузию" Рашада Мусаева допросили в полиции Гардабани (регион Квемо Картли в 33 км от Тбилиси) в качестве свидетеля.

Дело касается факта угроз со стороны Рашада Мусаева в адрес действующего мажоритарного депутата "Грузинской мечты" Савалана Мирзоева, которые он озвучил во время включения в социальной сети.

Глава фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе
photo by press-service of Parliament of Georgia
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В субботу один из лидеров партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе открыто обвинил представителя партии "Лело" в серьезном нарушении правил предвыборной гонки.

"Вчера был зафиксирован факт, что депутата "Грузинской мечты" угрожали убить активисты конкретной партии. Я уверен, правоохранители отреагируют на этот факт", – сказал Мдинарадзе, отметив, что угрозы шли от члена партии "Лело для Грузии".

Мусаев заявил, что не собирается никого убивать и употребил это слово в переносном значении.

Мамука Хазарадзе представляет общественности своих сторонников
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Полиция позвонила мне из-за прямой трансляции, в которой я говорил с Савалане. Я имел в виду политическое убийство, они подумали иначе. Мне самому позвонили из Караджалы, что меня арестуют после выборов, в твоем доме найдут наркотики. Потому что я сторонник "Лело"? Я сделал это для своей защиты, я не мог ждать два месяца. Я использовал нецензурные выражения, приношу свои извинения гражданам Грузии", – сказал Мусаев журналистам.

По словам адвоката Мусаева Георгия Самушия, его клиенту угрожали, и он находился в тяжелой эмоциональной ситуации.

Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (37)


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