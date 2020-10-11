Телави станет винной столицей мира – предвыборная кампания "Лело" в Кахети

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Согласно новой программе "План Маршалла" оппозиционной партии "Лело для Грузии" кахетинский город Телави должен быть зарегистрирован как одиннадцатая винная столица мира, заявил лидер партии Мамука Хазарадзе, выступая на предвыборном митинге в Кахети.

"Партия разработала такую программу, которая активирует всю Грузию, проведет полную реконструкцию и действительно приведет к ее развитию. Согласно нашему "Плану Маршалла", Телави должен быть зарегистрирован как одиннадцатая винная столица, как родина вина. Мы уже работаем в этом направлении, и три дня назад мы получили ответ от достаточно авторитетной международной организации о том, что наша заявка принята и начался процесс регистрации", - сказал Хазарадзе.

В ходе встречи с избирателями обратился генеральный секретарь партии Бадри Джапаридзе, который призвал население принять участие в выборах и сделать правильный выбор.

По его словам, в Грузии должны начаться настоящие перемены и реконструкция, чтобы патриоты и профессионалы своего дела могли поддерживать развитие страны.

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Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.