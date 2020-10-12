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Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Литве

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201012/249685591/Pravyaschaya-partiya-lidiruet-na-parlamentskikh-vyborakh-v-Litve.html

"Союз крестьян и зеленых Литвы" незначительно опережает своих главных конкурентов – консерваторов, а на третьем месте обосновалась Партия труда

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Правящая в Литве партия "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) лидирует на парламентских выборах, по данным главной избирательной комиссии, к полуночи понедельника партия получила 20,37% голосов, сообщает Sputnik Литва.

Опубликованы предварительные результаты выборов в парламент после подсчета голосов почти 75% участков. Данные представили 1 436 из 1 989 участков.

Город Рига
© photo: Sputnik / Yuri Abramochkin
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На первом месте идет правящая партия "Союз крестьян и зеленых Литвы", которая пока получила 20,37% голосов. К ней близки по уровню поддержки их главные конкуренты – консервативная партия "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), у которой сейчас 19,62%.

Третью позицию заняла Партия труда с 11,39% голосов. На четвертом месте Социал-демократическая партия Литвы, она набрала 10,48%. Замыкает пятерку лидеров Партия свободы с 6,72% голосов.

Выборы в парламент Литвы прошли 11 октября.



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