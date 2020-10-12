Азербайджан воздерживается комментировать вопрос демаркации границы с Грузией

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Азербайджанская сторона не считает себя уполномоченной комментировать юридический процесс в другой стране, считая это "как минимум некорректным", заявил журналистам советник посольства Азербайджана в Тбилиси Эльдар Байрамов.

Кто допустил ошибку? Эксперт о спорном участке границы Грузии с Азербайджаном>>

Под юридическими процессами он имел в виду начало Генеральной прокуратурой Грузии следствия о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу уже арестованы два бывших члена комиссии - сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева. По данным следствия, они не использовали необходимые карты во время переговоров, из-за чего Грузия потеряла часть территорий.

"Позиция азербайджанской стороны по всем вопросам, связанным с Давид-Гареджи, уже выражена как министром иностранных дел Азербайджана, так и в коротком, конкретном и понятном тексте, который принадлежит помощнику президента по вопросам внешней политики", - сказал Эльдар Байрамов.

Демаркация грузино-азербайджанской границы является достаточно болезненным вопросом в отношениях Грузии и Азербайджана, при этом стороны избегают резких заявлений.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

В конце сентября, во время визита в Тбилиси министра иностранных дел Азербайджана, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что добыты новые картографические материалы и поэтому грузино-азербайджанское соглашение 2006-2007 годов может быть пересмотрено.

При этом тогда грузинский дипломат не уточнил, какие именно картографические материалы обнаружены. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ответ заявил, что вопрос должны изучить специалисты, и выразил уверенность, что "между Грузией и Азербайджаном нет таких вопросов, которые не могут быть рассмотрены или улажены".