Факты насилия и угроз перед выборами в Грузии попали в отчет наблюдателей

НПО зафиксировала игнорирование требования об отделении государства от партии, подкуп избирателя, а также препятствование в проведении предвыборной кампании

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В сентябре в ходе проведения предвыборной кампании были зафиксированы 11 случаев угрозы и насилия, говорится в промежуточном отчете о проведении парламентских выборов неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ).

В рамках долгосрочной наблюдательской миссии, АМЮГ ведет мониторинг предвыборных процессов как в Тбилиси, так в регионах страны. Второй по счету промежуточный отчет парламентских выборов касается выявленных в сентябре нарушений, а также таких случаев, которые являются плохой практикой.

Помимо случаев насилия и угроз, за указанный период НПО зафиксировала один случай игнорирования требования об отделении государства от партии, один случай подкупа избирателя, три случая создания препятствий в проведении предвыборной кампании партии.

"Хочу обратить особое внимание на случаи угрозы и насилия. В сентябре таких мы зафиксировали 11, из которых большинство приходится на членов партии "Лело", в частности, воспрепятствование их деятельности, когда препятствие проявлялось содержащими угрозу и насилие элементами", - заявил председатель АМЮГ Сулхан Саладзе журналистам.

Он считает, что каждый из этих случаев содержат признаки преступления и по каждому должно начаться расследование, при этом важно чтобы конкретные лица понесли наказание",

В отчете также отмечено, что вызовом по-прежнему остается персонификация правительственных проектов и аффилирование с конкретной партией, что воспринимается частью кампании правящей партии, а также манипуляцией мнением избирателей.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы. Параллельно в этот день состоятся выборы в Верховный совет Аджарии и выборы мэров и представителей органов местной власти в ряде районов.

На данном этапе организации наблюдателей только представляют заявки. Точно число организаций и число наблюдателей станет известно за неделю до дня выборов.

Регистрацию в качестве международных наблюдателей уже прошли: "Международное общество прав человека" (ISHR), Международный республиканский институт (IRI), Национальный демократический институт (NDI), "Международный фонд избирательных систем" (IFES), "Инициатива для диалога и демократия" (SILBA), Посольство США в Грузии, Посольство Италии в Грузии, ЦИК Албании, Международный центр изучения выборов (ICPS) DELLAN Project и Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ).

Местных организаций в разы больше. Среди них такие опытные организации, как "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Международная прозрачность – Грузия" и "Международное общество свободных выборов и демократии" и многие другие.