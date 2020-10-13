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Мамука Хазарадзе и его сторонники по партии Лело

Партия "Лело" назвала своего кандидата в премьеры Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Лело для Грузии" (13)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201013/249695899/Partiya-Lelo-nazvala-svoego-kandidata-v-premery-Gruzii.html

"Лело для Грузии" не только назвала кандидата в премьеры, но и распределила портфели в будущем правительстве

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" назвала своим кандидатом в премьер-министры лидера партии Мамуку Хазарадзе. Об этом было объявлено на сегодняшней презентации "Плана Маршалла".

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"Грузинский патриот европейского стиля", - так представил Хазарадзе один из лидеров партии Давид Усупашвили.

В свою очередь Мамука Хазарадзе назвал тех лиц, которые будут руководить конкретными направлениями согласно "Плану Маршалла" в случае победы "Лело" на предстоящих парламентских выборах 31 октября.

Оборонное ведомство возглавит - Эка Квливидзе.

Управление экономическим развитием и финансами - Бадри Джапаридзе.

Региональное развитие и инфраструктуру - Гигла Микаутадзе.

Юстицию и судебное направление - Анна Нацвлишвили.

Департамент здравоохранения, социальной защиты и вопросы вынужденно перемещенных лиц - Леван Коберидзе.

Предвыборная символика. Расклеенные по городу плакаты разных партий и блоков
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Образование, науку и спорт - Пикрия Чихрадзе.

Систему внутренних дел и правопорядка - Каха Кожоридзе.

Департамент охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Ника Шургая.

Международные отношения и евроатлантическая интеграция - Давид Усупашвили.

Процесс примирения с осетинским и абхазским народами - Сосо Вахтангишвили.

Направление культуры - Медея Метревели.

Программа партии банкира Мамуки Хазарадзе "План Маршалла" в основном ориентирована на экономику и ее реформирование.

В рейтингах, которые составляют перед парламентскими выборами на основе опроса общественного мнения различные социологические организации, "Лело для Грузии" набирает всего 2-3 процента голосов.

Партия

создана чуть больше года назад двумя банкирами - владельцами одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело. Они обвиняются в отмывании через TBC Bank около 17 миллионов долларов. Бизнесмены считают, что это ни что иное как их преследование со стороны властей.

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Выборы 2020: "Лело для Грузии" (13)


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