Партия "Лело" назвала своего кандидата в премьеры Грузии

"Лело для Грузии" не только назвала кандидата в премьеры, но и распределила портфели в будущем правительстве

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" назвала своим кандидатом в премьер-министры лидера партии Мамуку Хазарадзе. Об этом было объявлено на сегодняшней презентации "Плана Маршалла".

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"Грузинский патриот европейского стиля", - так представил Хазарадзе один из лидеров партии Давид Усупашвили.

В свою очередь Мамука Хазарадзе назвал тех лиц, которые будут руководить конкретными направлениями согласно "Плану Маршалла" в случае победы "Лело" на предстоящих парламентских выборах 31 октября.

Оборонное ведомство возглавит - Эка Квливидзе.

Управление экономическим развитием и финансами - Бадри Джапаридзе.

Региональное развитие и инфраструктуру - Гигла Микаутадзе.

Юстицию и судебное направление - Анна Нацвлишвили.

Департамент здравоохранения, социальной защиты и вопросы вынужденно перемещенных лиц - Леван Коберидзе.

Образование, науку и спорт - Пикрия Чихрадзе.

Систему внутренних дел и правопорядка - Каха Кожоридзе.

Департамент охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Ника Шургая.

Международные отношения и евроатлантическая интеграция - Давид Усупашвили.

Процесс примирения с осетинским и абхазским народами - Сосо Вахтангишвили.

Направление культуры - Медея Метревели.

Программа партии банкира Мамуки Хазарадзе "План Маршалла" в основном ориентирована на экономику и ее реформирование.

В рейтингах, которые составляют перед парламентскими выборами на основе опроса общественного мнения различные социологические организации, "Лело для Грузии" набирает всего 2-3 процента голосов.

Партия

создана чуть больше года назад двумя банкирами - владельцами одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело. Они обвиняются в отмывании через TBC Bank около 17 миллионов долларов. Бизнесмены считают, что это ни что иное как их преследование со стороны властей.