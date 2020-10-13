МИД – через территорию Грузии не осуществляется военный транзит

Грузия еще раз заявляет, что все транзитные грузы, следующие по суше или воздуху через ее территорию, гуманитарного или гражданского назначения

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Все авиарейсы, которые осуществляются по воздушному пространству Грузии, носят исключительно гуманитарный гражданский характер и полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации - ИКАО, заявил заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.

Как отметил Дарсалия, с начала эскалации в Нагорном Карабахе, транзит военных грузов был приостановлен Грузией по суше и по воздуху, как в направлении Азербайджана, так и Армении.

"Мы хотим еще раз заявить, что через территорию Грузии не осуществляется военный транзит. Согласно имеющейся у Грузии документации, полеты по воздушному пространству Грузии, носят исключительно гуманитарный гражданский характер и полностью соответствуют стандартам ИКАО. Грузия продолжает добросовестно выполнять свои международные обязательства в отношении гуманитарных и гражданских, в том числе коммерческих грузов. И это делается в полном соответствии с международным правом, в том числе со стандартами Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)", - заявил Дарсалия.

Вместе с тем представитель МИД выразил сожаление по поводу усиления манипулированием информацией в СМИ, как будто военные перевозки через Грузию осуществляются гражданскими рейсами.

Как отметил Дарсалия, в случае выявления нарушений и при наличии веских доказательств Грузия отреагирует соответствующим образом, а "нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом".