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Здание МИД Грузии

МИД – через территорию Грузии не осуществляется военный транзит

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (120)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201013/249696342/MID--cherez-territoriyu-Gruzii-ne-osuschestvlyaetsya-voennyy-tranzit.html

Грузия еще раз заявляет, что все транзитные грузы, следующие по суше или воздуху через ее территорию, гуманитарного или гражданского назначения

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Все авиарейсы, которые осуществляются по воздушному пространству Грузии, носят исключительно гуманитарный гражданский характер и полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации - ИКАО, заявил заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.

Здание МИД Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Как отметил Дарсалия, с начала эскалации в Нагорном Карабахе, транзит военных грузов был приостановлен Грузией по суше и по воздуху, как в направлении Азербайджана, так и Армении.

"Мы хотим еще раз заявить, что через территорию Грузии не осуществляется военный транзит. Согласно имеющейся у Грузии документации, полеты по воздушному пространству Грузии, носят исключительно гуманитарный гражданский характер и полностью соответствуют стандартам ИКАО. Грузия продолжает добросовестно выполнять свои международные обязательства в отношении гуманитарных и гражданских, в том числе коммерческих грузов. И это делается в полном соответствии с международным правом, в том числе со стандартами Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)", - заявил Дарсалия.

Вместе с тем представитель МИД выразил сожаление по поводу усиления манипулированием информацией в СМИ, как будто военные перевозки через Грузию осуществляются гражданскими рейсами.

Как отметил Дарсалия, в случае выявления нарушений и при наличии веских доказательств Грузия отреагирует соответствующим образом, а "нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом".

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (120)


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