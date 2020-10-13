"Выходи, не бойся!" – оппоненты зазывают Гахария на теледебаты

Лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе жаждет дебатов именно с нынешним премьер-министром Грузии, поскольку после выборов надеется занять его место

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Молодежное крыло оппозиционного объединения "Стратегия Агмашенебели" устроило акцию у здания правительственной канцелярии и с улицы призывало премьер-министра Грузии Георгия Гахария принять участие в дебатах.

Дебаты, о которых идет речь, должны состояться 15 октября, и лидер "Стратегии Агмашенебели" и кандидат в премьер-министры Георгий Вашадзе непременно хочет, чтобы его оппонентом в них был нынешний глава правительства.

"Не будь кроликом, не бойся! Выходи на дебаты!" - скандировали собравшиеся. В руках у молодых людей были плакаты с фотографиями политиков и надписями "Гахария VS Вашадзе."

Объединение "Стратегия Агмашенебели" по всем предвыборным опросам набирает не более четырех процентов и может пройти в парламент.

Идея создания объединения "Стратегии Агмашенебели" принадлежит Георгию Вашадзе, бывшему ярому соратнику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и автору самых успешных проектов его власти. Он же сам себя и выдвинул кандидатом в премьеры.