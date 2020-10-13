Огласите, пожалуйста! - "Гирчи" предлагает свой метод термоскрининга избирателей

Оппозиция на то она и оппозиция, чтобы ставить под сомнение даже объективность термоскрининга на выборах, поэтому будет следить и за тем, чтобы температуру измеряли правильно - не снижали, кому нужно, и не повышали, кому не нужно

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе предлагает свой метод термоскринига избирателей на избирательных участках в день голосования, и как всегда, он и на этот раз оригинален.

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Как заявил Джапаридзе, член комиссии, который будет проводить термоскрининг, не только должен измерять температуру, но и вслух объявлять температуру избирателя. Кроме того, избиратель не должен являться на участок со своим термометром.

"Мы считаем, что процедуры необходимо усовершенствовать. Есть три вещи, которые необходимо сделать, чтобы лучше обеспечить соблюдение правил общественной безопасности. Каждый раз, когда регулирующий очередь член избирательной комиссии будет измерять избирателю температуру, он должен вслух объявлять показания. Второе – человек, который будет проводить термоскрининг, должен показывать избирателю зафиксированные аппаратом цифры. И третье – избирателям должны запретить приходить на участок с собственными термометрами", - заявил Джапаридзе.

Лидер "Гирчи" обратился к Центральной избирательной комиссии Грузии с просьбой учесть указанные рекомендации, а также к руководителям Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения зафиксировать свою позицию по данному вопросу.

Согласно рекомендациям, разработанным Центризбиркомом, перед входом на избирательный участок термокрининг будут проходить лишь члены участковых избирательных комиссий, а также лица, имеющие право находится на избирательном участке. Термоскрининг не будут проходить избиратели, однако они обязаны быть в защитных масках.

Партия "Гирчи" выделяется в политическом спектре именно оригинальностью и необычностью подхода к любому вопросу, в том числе к предвыборной кампании. Так, чтобы привести на избирательные участки как можно больше людей, объявила о розыгрыше автомобиля марки Tesla между теми, кто проголосует на парламентских выборах 31 октября за любую партию.

Лидер "Гирчи" Зураб Джапаридзе на парламентских выборах 31 октября выдвинут от оппозиции единым кандидатом в мажоритарные депутаты в Дидубе-Чугуретском районе Тбилиси.