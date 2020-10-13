17:46 13 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8002
  • 100 RUB4.1787
  • USD3.2197
Поиск
Лидер Гирчи Зураб Джапаридзе

Огласите, пожалуйста! - "Гирчи" предлагает свой метод термоскрининга избирателей

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (395)
88 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/10/249458689.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201013/249698666/Oglasite-pozhaluysta---Girchi-predlagaet-svoy-metod-termoskrininga-izbirateley.html

Оппозиция на то она и оппозиция, чтобы ставить под сомнение даже объективность термоскрининга на выборах, поэтому будет следить и за тем, чтобы температуру измеряли правильно - не снижали, кому нужно, и не повышали, кому не нужно

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе предлагает свой метод термоскринига избирателей на избирательных участках в день голосования, и как всегда, он и на этот раз оригинален.

Будут песни, танцы и что выпить - в "Гирчи" придумали, как обойти запрет на свадьбы>>

Как заявил Джапаридзе, член комиссии, который будет проводить термоскрининг, не только должен измерять температуру, но и вслух объявлять температуру избирателя. Кроме того, избиратель не должен являться на участок со своим термометром.

"Мы считаем, что процедуры необходимо усовершенствовать. Есть три вещи, которые необходимо сделать, чтобы лучше обеспечить соблюдение правил общественной безопасности. Каждый раз, когда регулирующий очередь член избирательной комиссии будет измерять избирателю температуру, он должен вслух объявлять показания. Второе – человек, который будет проводить термоскрининг, должен показывать избирателю зафиксированные аппаратом цифры. И третье – избирателям должны запретить приходить на участок с собственными термометрами", - заявил Джапаридзе.
Лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Банковские счета лидера партии "Гирчи" арестовали за неуплату штрафов

Лидер "Гирчи" обратился к Центральной избирательной комиссии Грузии с просьбой учесть указанные рекомендации, а также к руководителям Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения зафиксировать свою позицию по данному вопросу.

Согласно рекомендациям, разработанным Центризбиркомом, перед входом на избирательный участок термокрининг будут проходить лишь члены участковых избирательных комиссий, а также лица, имеющие право находится на избирательном участке. Термоскрининг не будут проходить избиратели, однако они обязаны быть в защитных масках.

Партия "Гирчи" выделяется в политическом спектре именно оригинальностью и необычностью подхода к любому вопросу, в том числе к предвыборной кампании. Так, чтобы привести на избирательные участки как можно больше людей, объявила о розыгрыше автомобиля марки Tesla между теми, кто проголосует на парламентских выборах 31 октября за любую партию.

Лидер "Гирчи" Зураб Джапаридзе на парламентских выборах 31 октября выдвинут от оппозиции единым кандидатом в мажоритарные депутаты в Дидубе-Чугуретском районе Тбилиси.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (395)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik
Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться