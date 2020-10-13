Экс-премьер Грузии Ногаидели: в деле о картах есть вина Саакашвили

Расследование о передаче территорий во время работы комиссии по демаркации границы с Азербайджаном генеральная прокуратура Грузии начала осенью этого года

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели считает, что по делу о передаче иностранному государству территорий Грузии во время работы комиссии по демаркации грузино-азербайджанской границы вся ответственность лежит на экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили.

Расследование о передаче территорий во время работы комиссии по демаркации границы с Азербайджаном генеральная прокуратура Грузии начала осенью этого года. На данном этапе по делу задержаны два чиновника, которые, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

"В первую очередь, это непосредственная ответственность Михаила Саакашвили. Так же, как я сейчас ответственен за все экономические документы, рассматриваемые в 2005-2007 годах, так и другие участники должны нести ответственность за входящие в их сферу вопросы. По-другому это не возможно. Этот вопрос должен решиться – кто ответственен политически за то, что у нас были документальные аргументы, а мы их не использовали", - сказал Ногаидели в интервью телеканалу Rustavi2.

Он также рассказал, что в 2005 году на совете безопасности рассматривался вопрос делимитации границ и Саакашвили поставил вопрос о том, кому будут принадлежать святые места в Чичхитура, Удабно и Бертубани, и получил ответ, что азербайджанской стороне.

"После этого Михаил Саакашвили заключил, что наша главная задача – реставрация этих памятников и сохранение их грузинскими святыми местами", - сказал Ногаидели.

В то же время он отметил, что никогда не слышал о существующей оригинальной карте 1938 года.

Прокуратура Грузии утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия могла потерять 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

В данный момент задержанные бывшие члены комиссии Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева находятся в предварительном заключении. Прокуратура не исключила задержания и других людей по этому делу. Оппозиционные партии считают, что обвинение может быть предъявлено экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.