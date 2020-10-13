Выбирать депутатов парламента граждане Грузии смогут в 38 странах

Для того, чтобы получить право голосовать, граждане Грузии за рубежом должны были встать на консульский учет

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. К парламентским выборам 2020 года в 38 странах мира откроется 57 участков, говорится на сайте ЦИК Грузии.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. Граждане Грузии за рубежом могут голосовать только по пропорциональной системе, граждане, находящиеся в Грузии, голосуют и по пропорциональной, и по мажоритарной системе.

Для того, чтобы получить право голосовать, граждане Грузии за рубежом должны были встать на консульский учет.

На основании консульского учета Центральная избирательная комиссия приняла решение об открытии участков в различных странах.

Наибольшее число участков откроется в Греции (5), США (4), Украине (3), Азербайджане (3), Германии (3) и Турции (3).