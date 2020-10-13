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Женщина бросает концерт в избирательную урну на парламентских выборах в Грузии

Выбирать депутатов парламента граждане Грузии смогут в 38 странах

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (398)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201013/249701470/Vybirat-deputatov-parlamenta-grazhdane-Gruzii-smogut-v-38-stranakh.html

Для того, чтобы получить право голосовать, граждане Грузии за рубежом должны были встать на консульский учет

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. К парламентским выборам 2020 года в 38 странах мира откроется 57 участков, говорится на сайте ЦИК Грузии.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. Граждане Грузии за рубежом могут голосовать только по пропорциональной системе, граждане, находящиеся в Грузии, голосуют и по пропорциональной, и по мажоритарной системе.

Для того, чтобы получить право голосовать, граждане Грузии за рубежом должны были встать на консульский учет.

На основании консульского учета Центральная избирательная комиссия приняла решение об открытии участков в различных странах.

Наибольшее число участков откроется в Греции (5), США (4), Украине (3), Азербайджане (3), Германии (3) и Турции (3).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (398)


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