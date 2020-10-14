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Новый опрос по округам: кандидаты "Грузинской мечты" снова впереди

© photo: Sputnik / Nika Lataria
Политика
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Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (38)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201014/249701533/Novyy-opros-po-okrugam-kandidaty-Gruzinskoy-mechty-snova-vperedi.html

Результаты опроса соответствуют рейтингу партий, ранее составленному этой же компанией, – кандидаты правящей партии лидируют с солидным отрывом

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Еще в шести округах Грузии в мажоританом голосовании побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", таковы результаты опроса, проведенного компанией Survation по заказу телеканала Rustavi2.

Опрос организации Survation до этого показывал один из самых высоких процентов поддержки правящей партии, по сравнению с остальными организациями, проводящими опросы. В "Грузинской мечте" считают, что эти результаты наиболее близки к результатам их внутренних опросов.

На этот раз компания провела опрос около 1,8 тысячи человек в шести мажоритарных округах: Дидубе -Чугурети в Тбилиси и в Зугдиди, Ахалцихе-Боржоми-Адигени-Аспиндза, Ахалкалаки-Ниноцминда, Кобулети и Ткибули-Терджола-Зестафони – Багдати.

Результаты опроса соответствовали предыдущим рейтингам партий этой компании – абсолютная победа кандидатов правящей партии. На сегодняшний день компания предсказала второй тур выборов только в Батуми.

Округ Первое место Второе место Третье место
Дидубе-Чугурети

 "Грузинская мечта" Гия Вольский 55%

 Независимый кандидат Анна Долидзе 18%

Единый кандидат от оппозиции Зураб Джапаридзе 15%
Зугдиди

 "Грузинская мечта" Ираклий Чиковани 55%

"Сила в единстве" Малхаз Джалагония 29%

"Европейская Грузия" Гиги Угулава 12%
Ахалцихе-Боржоми-Адигени-Аспиндза

"Грузинская мечта" Антон Оболашвили 63%

"Сила в единстве" Важа Читашвили 23%

"Европейская Грузия" Зураб Чилингарашвили 11%
Ахалкалаки-Ниноцминда

"Грузинская мечта" Самвел Манукян 59%

"Европейская Грузия" Арсен Карапетян 19%

Независимый кандидат Энзел Мкоян 14%
Кобулети

"Грузинская мечта" Заал Микеладзе 76%

"Сила в единстве" Бондо Тедорадзе 17%

"Лело" Паата Цивадзе 3%

"Европейская Грузия" Ирина Апхазава 3%
Ткибули-Терджола-Зестафони-Багдати

"Грузинская мечта" Бежан Цакадзе 66%

"Сила в единстве" Каха Гецадзе 23%

"Европейская Грузия" Гиги Церетели 4%

В то же время компания привела рейтинги партий в тех же округах, которые в большинстве своем отличаются от результатов кандидатов. С чем это связано, исследователи не сообщили, однако в Тбилиси рейтинг правящей партии ниже, чем ее кандидатов, а в регионах рейтинги оппозиционных партий ниже их мажоритариев.

Опрос проводился с 21 сентября по 10 октября, его погрешность неизвестна, так как в опросе учитываются голоса только тех, кто точно решил идти на выборы в конкретном округе.

Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (38)


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