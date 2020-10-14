Новый опрос по округам: кандидаты "Грузинской мечты" снова впереди

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Еще в шести округах Грузии в мажоританом голосовании побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", таковы результаты опроса, проведенного компанией Survation по заказу телеканала Rustavi2.

Опрос организации Survation до этого показывал один из самых высоких процентов поддержки правящей партии, по сравнению с остальными организациями, проводящими опросы. В "Грузинской мечте" считают, что эти результаты наиболее близки к результатам их внутренних опросов.

На этот раз компания провела опрос около 1,8 тысячи человек в шести мажоритарных округах: Дидубе -Чугурети в Тбилиси и в Зугдиди, Ахалцихе-Боржоми-Адигени-Аспиндза, Ахалкалаки-Ниноцминда, Кобулети и Ткибули-Терджола-Зестафони – Багдати.

Результаты опроса соответствовали предыдущим рейтингам партий этой компании – абсолютная победа кандидатов правящей партии. На сегодняшний день компания предсказала второй тур выборов только в Батуми.

Округ Первое место Второе место Третье место Дидубе-Чугурети "Грузинская мечта" Гия Вольский 55% Независимый кандидат Анна Долидзе 18% Единый кандидат от оппозиции Зураб Джапаридзе 15% Зугдиди "Грузинская мечта" Ираклий Чиковани 55% "Сила в единстве" Малхаз Джалагония 29% "Европейская Грузия" Гиги Угулава 12% Ахалцихе-Боржоми-Адигени-Аспиндза "Грузинская мечта" Антон Оболашвили 63% "Сила в единстве" Важа Читашвили 23% "Европейская Грузия" Зураб Чилингарашвили 11% Ахалкалаки-Ниноцминда "Грузинская мечта" Самвел Манукян 59% "Европейская Грузия" Арсен Карапетян 19% Независимый кандидат Энзел Мкоян 14% Кобулети "Грузинская мечта" Заал Микеладзе 76% "Сила в единстве" Бондо Тедорадзе 17% "Лело" Паата Цивадзе 3% "Европейская Грузия" Ирина Апхазава 3% Ткибули-Терджола-Зестафони-Багдати "Грузинская мечта" Бежан Цакадзе 66% "Сила в единстве" Каха Гецадзе 23% "Европейская Грузия" Гиги Церетели 4%

В то же время компания привела рейтинги партий в тех же округах, которые в большинстве своем отличаются от результатов кандидатов. С чем это связано, исследователи не сообщили, однако в Тбилиси рейтинг правящей партии ниже, чем ее кандидатов, а в регионах рейтинги оппозиционных партий ниже их мажоритариев.

Опрос проводился с 21 сентября по 10 октября, его погрешность неизвестна, так как в опросе учитываются голоса только тех, кто точно решил идти на выборы в конкретном округе.