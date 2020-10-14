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Арчил Талаквадзе

Арчил Талаквадзе упрекнул депутата Европарламента за заявление о Давид-Гареджи

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Ажиотаж вокруг Давид-Гареджи - судьба грузинской святыни (77)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201014/249708918/Archil-Talakvadze-upreknul-deputata-Evroparlamenta-za-zayavlenie-o-David-Garedzhi.html

Спикер подчеркнул, что вопрос монастырского комплекса, расположенного на спорном участке грузино-азербайджанской границы, всегда был приоритетом для правительства и правящей партии

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Неприемлемой назвал спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе форму, в которой депутат Европарламента Андрюс Кубилюс говорил о Давид-Гареджи в своей публикации в Twitter.

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Отвечая на вопрос журналистов, Талаквадзе подчеркнул, что Давид-Гареджи вовсе не является смешной темой. Председатель парламента выразил надежду, что Кубилюс объяснит свое заявление.

Депутат европарламента написал накануне в Twitter, что "Грузинская мечта" арестовала двух госслужащих за дела минувшие, в частности за то, что было в 2007 году, и что сейчас в стране есть более важные проблемы, как например пандемия.

"Я хочу ответить на заявление господина Кубилюса. Он, как я видел, сказал, что тема Давид-Гареджи, которая сегодня интересует всех, смешна. Для нас тема Давид-Гареджи далеко не смешна. Я лично удивлен этим комментарием. Человек, который представляет европейские структуры, так относится к вопросу государственной для нас важности, для нас это неприемлемо", - заявил Талаквадзе.
Грузино-азербайджанская граница - территория у комплекса Давид Гареджи
© Sputnik / STRINGER
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Как отметил председатель парламента Грузии, во время будущих выступлений в Европарламенте или в других европейских структурах Грузия изложит свою позицию по данному вопросу.

"Позиция заключается в том, что мы не позволим никому насмехаться над Давид-Гареджи или любыми нашими культурными ценностями и национальными вопросами", - сказал Арчил Талаквадзе.

Он также заверил граждан, что расследование дела будет проведено тщательно и прозрачно.

По его словам, вопрос Давид-Гареджи имеет для правительства государственное значение.

"Наша позиция как правительства заключается в том, что мы рассматриваем Давид-Гареджи как вопрос государственной важности, он выходит за рамки любой политической повестки дня, и мы не можем и не будем обсуждать его в повестке дня партии... И мы сделаем все возможное для защиты нашего культурного наследия в рамках Конституции и законодательства, а также для урегулирования спорных вопросов с нашим стратегическим другом и партнером - Азербайджаном", - сказал Талаквадзе.

Он подчеркнул, что не было ни одного дня, когда вопрос Давид-Гареджи не бы бы приоритетным для правительства "Грузинской мечты".

Темы:
Ажиотаж вокруг Давид-Гареджи - судьба грузинской святыни (77)


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