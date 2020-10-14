18:36 14 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
Монастырский комплекс Давид Гареджи

В Тбилиси надеются на скорое возобновление работы по делимитации границы с Азербайджаном

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Ажиотаж вокруг Давид-Гареджи - судьба грузинской святыни (77)
13313
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201014/249709553/V-Tbilisi-nadeyutsya-na-skoroe-vozobnovlenie-raboty-po-delimitatsii-granitsy-s-Azerbaydzhanom.html

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Точная дата очередного заседания государственной комиссии по делимитации государственной границы Грузии с Азербайджаном пока неизвестна, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия на брифинге.

Экс-премьер Грузии Ногаидели: в деле о картах есть вина Саакашвили>>

По его словам, они надеются, что работа комиссий возобновится в ближайшее время.

«Планировали в марте, а потом встречу откладывали практически каждый месяц из-за сложившейся ситуации. На последней встрече мы договорились созвать комиссию в кратчайшие сроки. В настоящее время работаем над конкретной датой, когда может состояться встреча. Мы надеемся, что возобновить работу комиссий будет возможно в ближайшее время», - сказал Дарсалия.
Саломе Зурабишвили
photo : Administration of President of Georgia / FB
Президент: делимитация границ Грузии и Азербайджана исключит все недопонимания

Грузия и Азербайджан имею несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона и не допускает туда паломников. Недавно выяснилось, что территория монастыря перешла к Азербайджану незаконно.

Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу в настоящее время арестованы два бывших члена комиссии - сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева.

По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года, а представили более поздние карты и других масштабов, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своих территорий, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Темы:
Ажиотаж вокруг Давид-Гареджи - судьба грузинской святыни (77)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг
Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии
Как в Грузии отмечается праздник Мцхетоба-Светицховлоба во время пандемии - видео
Как в Грузии отмечается праздник Мцхетоба-Светицховлоба во время пандемии - видео
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться