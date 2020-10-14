В Тбилиси надеются на скорое возобновление работы по делимитации границы с Азербайджаном

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Точная дата очередного заседания государственной комиссии по делимитации государственной границы Грузии с Азербайджаном пока неизвестна, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия на брифинге.

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По его словам, они надеются, что работа комиссий возобновится в ближайшее время.

«Планировали в марте, а потом встречу откладывали практически каждый месяц из-за сложившейся ситуации. На последней встрече мы договорились созвать комиссию в кратчайшие сроки. В настоящее время работаем над конкретной датой, когда может состояться встреча. Мы надеемся, что возобновить работу комиссий будет возможно в ближайшее время», - сказал Дарсалия.

Грузия и Азербайджан имею несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона и не допускает туда паломников. Недавно выяснилось, что территория монастыря перешла к Азербайджану незаконно.

Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу в настоящее время арестованы два бывших члена комиссии - сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева.

По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года, а представили более поздние карты и других масштабов, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своих территорий, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.