Агитация из Голливуда: "Волан-де-Морт" поддержал грузинского политка

Голливудский актер лично знаком с грузинским политиком и зарекомендовал его как порядочного и справедливого человека

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Известный британский актер, исполнивший роль темного лорда Волан-де-Морта - Рэйф Файнс, записал короткий видеоролик в поддержку кандидата в мажоритарные депутаты от "Европейской Грузии" в Батуми Армаза Ахвледиани.

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Как выяснилось, актер и политик знакомы лично.

"Армаз, приветствую тебя, это Ральф. Хочу пожелать тебе успехов в предвыборной кампании. Мы познакомились в прошлом году, и я очень рад нашему знакомству. Я знаю, что ты проведешь принципиальную, гуманную, прозрачную, порядочную и искреннюю кампанию", - говорит Файнс.

Актер пожелал Ахвледиани удачи и заверил в своей поддержке.

Поддержу Файнса Ахвледиани грузинский политик использовал и на предвыборных постерах.

"Нас с Ральфом связывает многолетняя дружба. Спасибо ему за поддержку", - гласит надпись на постере.

Конечно же, появление Файнса в предвыборной кампании не осталось незамеченным грузинскими пользователями соцсетей.

"Талантливый и отличающихся от всех актер. Я очень завидую тебе, Армаз", "Не верю", "С такой поддержкой победа обеспечена" - пишут пользователи.

Выборы в парламент Грузии должны пройти 31 октября на фоне второй волны коронавируса. Жители Грузии на парламентских выборах будут выбирать 150 депутатов парламента: 120 – по пропорциональной и 30 по мажоритарной. Всего в выборах участвуют 48 партий и два блока.