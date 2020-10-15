Выборы в условиях повышенной безопасности: новые правила от ЦИК

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Парламентские выборы 31 октября пройдут в необычном режиме с учетом пандемии коронавируса, все избиратели будут в масках, а члены комиссии – с дополнительными средствами защиты.
В сентябре эпидемиологи объявили о начале второй волны коронавируса. В период с 1 сентября по 14 октября число инфицированных в Грузии составило 12 011. Число заразившихся за этот период в семь раз превышает число зараженных с момента выявления первого случая в Грузии 26 февраля до 31 августа.
"В день выборов будут приняты особые меры безопасности, чтобы нашим гражданам ничто не мешало сделать выбор. Пока ситуация под контролем, и мы делаем все, чтобы распространение коронавируса не приняло бы более сложную форму", – сказал председатель парламента Арчил Талаквадзе.
ЦИК Грузии уже разработал совместно с эпидемиологами правила проведения голосования, которые доступны в материалах на сайте ведомства.
Правила безопасности на выборах
- за сутки до выборов все здания, где будут проходить выборы, продезинфицируют;
- перед входом будут установлены дезбарьеры;
- все члены комиссии, представители партий, наблюдатели и представители СМИ 31 октября должны будут пройти проверку температуры до того, как попасть в здание;
- при температуре 37 и выше при повторной проверке в здание их не пустят;
- избирателям проверять температуру не будут;
- на избирательный участок попасть можно будет только в маске, но исключения составят люди, которым нельзя носить маску по медицинским показателям, после представления справки от врача;
- члены комиссии будут находится в масках, щитах и одноразовых перчатках.
Правила голосования
- Избиратель приходит на участок в маске;
- Проходит проверку маркирования;
- Снимает маску при представлении удостоверения личности члену комиссии, стоящему в дверях участка;
- Надевает маску;
- Дезинфицирует руки;
- Подает регистратору паспорт или удостоверение личности и снимает маску;
- Надевает маску и проходит процедуру маркирования. Получает ручку и расписывается в регистрационном журнале;
- Получает бюллетени;
- Голосует в кабине;
- Кладет бюллетени в конверт и забрасывает его в урну;
- Кладет ручку в специальный контейнер;
- Дезинфицирует руки;
- Выходит из участка.