Выборы в условиях повышенной безопасности: новые правила от ЦИК

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Парламентские выборы 31 октября пройдут в необычном режиме с учетом пандемии коронавируса, все избиратели будут в масках, а члены комиссии – с дополнительными средствами защиты.

В сентябре эпидемиологи объявили о начале второй волны коронавируса. В период с 1 сентября по 14 октября число инфицированных в Грузии составило 12 011. Число заразившихся за этот период в семь раз превышает число зараженных с момента выявления первого случая в Грузии 26 февраля до 31 августа.

"В день выборов будут приняты особые меры безопасности, чтобы нашим гражданам ничто не мешало сделать выбор. Пока ситуация под контролем, и мы делаем все, чтобы распространение коронавируса не приняло бы более сложную форму", – сказал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

ЦИК Грузии уже разработал совместно с эпидемиологами правила проведения голосования, которые доступны в материалах на сайте ведомства.

Правила безопасности на выборах

за сутки до выборов все здания, где будут проходить выборы, продезинфицируют;

перед входом будут установлены дезбарьеры;

все члены комиссии, представители партий, наблюдатели и представители СМИ 31 октября должны будут пройти проверку температуры до того, как попасть в здание;

при температуре 37 и выше при повторной проверке в здание их не пустят;

избирателям проверять температуру не будут;

на избирательный участок попасть можно будет только в маске, но исключения составят люди, которым нельзя носить маску по медицинским показателям, после представления справки от врача;

члены комиссии будут находится в масках, щитах и одноразовых перчатках.

Правила голосования