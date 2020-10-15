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Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии

Выборы в условиях повышенной безопасности: новые правила от ЦИК

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (407)
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Председатель парламента Грузии отметил, что правительство примет в день выборов особые меры безопасности

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Парламентские выборы 31 октября пройдут в необычном режиме с учетом пандемии коронавируса, все избиратели будут в масках, а члены комиссии – с дополнительными средствами защиты.

Георгий Гахария
photo : Gakharia / FB
"В масках и с соблюдением дистанции" - Гахария о предстоящих выборах в Грузии

В сентябре эпидемиологи объявили о начале второй волны коронавируса. В период с 1 сентября по 14 октября число инфицированных в Грузии составило 12 011. Число заразившихся за этот период в семь раз превышает число зараженных с момента выявления первого случая в Грузии 26 февраля до 31 августа.

"В день выборов будут приняты особые меры безопасности, чтобы нашим гражданам ничто не мешало сделать выбор. Пока ситуация под контролем, и мы делаем все, чтобы распространение коронавируса не приняло бы более сложную форму", – сказал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

ЦИК Грузии уже разработал совместно с эпидемиологами правила проведения голосования, которые доступны в материалах на сайте ведомства.

Правила безопасности на выборах

  • за сутки до выборов все здания, где будут проходить выборы, продезинфицируют;
  • перед входом будут установлены дезбарьеры;
  • все члены комиссии, представители партий, наблюдатели и представители СМИ 31 октября должны будут пройти проверку температуры до того, как попасть в здание;
  • при температуре 37 и выше при повторной проверке в здание их не пустят;
  • избирателям проверять температуру не будут;
  • на избирательный участок попасть можно будет только в маске, но исключения составят люди, которым нельзя носить маску по медицинским показателям, после представления справки от врача;
  • члены комиссии будут находится в масках, щитах и одноразовых перчатках.

Правила голосования

  1. Избиратель приходит на участок в маске;
  2. Проходит проверку маркирования;
  3. Снимает маску при представлении удостоверения личности члену комиссии, стоящему в дверях участка;
  4. Надевает маску;
  5. Дезинфицирует руки;
  6. Подает регистратору паспорт или удостоверение личности и снимает маску;
  7. Надевает маску и проходит процедуру маркирования. Получает ручку и расписывается в регистрационном журнале;
  8. Получает бюллетени;
  9. Голосует в кабине;
  10. Кладет бюллетени в конверт и забрасывает его в урну;
  11. Кладет ручку в специальный контейнер;
  12. Дезинфицирует руки;
  13. Выходит из участка.
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (407)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, ЦИК Грузии


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