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Жители столицы Грузии принимают участие в голосовании во время выборов президента страны

Парламентские выборы в Грузии пройдут при рекордном числе наблюдателей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (406)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201015/249710963/Parlamentskie-vybory-v-Gruzii-proydut-pri-rekordnom-chisle-nablyudateley.html

На сегодняшний день ЦИК Грузии уже зарегистрировал 89 местных и 20 международных организаций, которые будут наблюдать за ходом выборов в стране

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии пройдут при рекордном числе наблюдателей, их число увеличивается с каждым днем, говорится в материалах на сайте ЦИК.

Центральная избирательная комиссия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число наблюдателей на парламентских выборах 2020 продолжает расти

Выборы в Грузии пройдут 31 октября. Жители страны будут выбирать депутатов парламента, а жители отдельных регионов – мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

На сегодняшний день ЦИК Грузии уже зарегистрировал 89 местных и 20 международных организаций, которые будут наблюдать за ходом выборов в стране.

Среди зарегистрированных международных наблюдателей: миссии ОБСЕ, Национал-демократического института США, Международного республиканского института и многие другие крупные организации. Также желание наблюдать за выборами выразили центральные избирательные комиссии ряда стран, посольства и представители парламентов.

А вот среди местных наблюдателей преобладают мелкие организации, следить за ходом выборов собираются и авторитетные НПО, у которых есть многолетний опыт на выборах.

Предвыборная символика. Расклеенные по городу плакаты разных партий и блоков
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Факты насилия и угроз перед выборами в Грузии попали в отчет наблюдателей

Точное их число станет известно уже ближе к дате голосования, когда все наблюдатели представят ЦИК данные о числе представителей.

Несмотря на ожидания властей, в Грузию не приедет делегация краткосрочных наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ).

Как сказано в сообщении БДИПЧ, государства-члены ОБСЕ не смогли предоставить достаточное количество краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процедурами в день выборов.

Таким образом, миссия самой авторитетной организации по наблюдению за выборами в Грузии будет состоять из 13 экспертов и 27 долгосрочных наблюдателей.

Именно отчет БДИПЧ по итогам выборов станет решающим фактором в признании выборов в Грузии международным сообществом.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (406)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы


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