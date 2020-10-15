На сегодняшний день ЦИК Грузии уже зарегистрировал 89 местных и 20 международных организаций, которые будут наблюдать за ходом выборов в стране

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии пройдут при рекордном числе наблюдателей, их число увеличивается с каждым днем, говорится в материалах на сайте ЦИК.

Выборы в Грузии пройдут 31 октября. Жители страны будут выбирать депутатов парламента, а жители отдельных регионов – мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

На сегодняшний день ЦИК Грузии уже зарегистрировал 89 местных и 20 международных организаций, которые будут наблюдать за ходом выборов в стране.

Среди зарегистрированных международных наблюдателей: миссии ОБСЕ, Национал-демократического института США, Международного республиканского института и многие другие крупные организации. Также желание наблюдать за выборами выразили центральные избирательные комиссии ряда стран, посольства и представители парламентов.

А вот среди местных наблюдателей преобладают мелкие организации, следить за ходом выборов собираются и авторитетные НПО, у которых есть многолетний опыт на выборах.

Точное их число станет известно уже ближе к дате голосования, когда все наблюдатели представят ЦИК данные о числе представителей.

Несмотря на ожидания властей, в Грузию не приедет делегация краткосрочных наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ).

Как сказано в сообщении БДИПЧ, государства-члены ОБСЕ не смогли предоставить достаточное количество краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процедурами в день выборов.

Таким образом, миссия самой авторитетной организации по наблюдению за выборами в Грузии будет состоять из 13 экспертов и 27 долгосрочных наблюдателей.

Именно отчет БДИПЧ по итогам выборов станет решающим фактором в признании выборов в Грузии международным сообществом.