В предвыборной гонке остаются 48 партий и два блока – полный список

Еще на моменте подачи заявок из-за несоответствий ЦИК Грузии отсеял 14 партий и до представления партийных списков в гонке осталось 57 независимых партий, еще 7 партий объединились в два блока

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. После представления партийных списков и их проверки на соответствие законодательству Грузии в предвыборной гонке осталось 48 партий и два блока, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии.

Парламентские выборы пройдут 31 октября. Изначально желание участвовать в них выразили 78 партий.

Еще на моменте подачи заявок из-за несоответствий ЦИК Грузии отсеял 14 партий и до представления партийных списков в гонке осталось 57 независимых партий, еще 7 партий объединились в два блока.

Теперь список участников сократился до 48 партий и двух блоков.

Sputnik Грузия представляет вам полный список партий и блоков участвующих в выборах: