В предвыборной гонке остаются 48 партий и два блока – полный список

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. После представления партийных списков и их проверки на соответствие законодательству Грузии в предвыборной гонке осталось 48 партий и два блока, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии.
Парламентские выборы пройдут 31 октября. Изначально желание участвовать в них выразили 78 партий.
Еще на моменте подачи заявок из-за несоответствий ЦИК Грузии отсеял 14 партий и до представления партийных списков в гонке осталось 57 независимых партий, еще 7 партий объединились в два блока.
Теперь список участников сократился до 48 партий и двух блоков.
Sputnik Грузия представляет вам полный список партий и блоков участвующих в выборах:
- "Путь Звиада" (За Бога, правду и страну) – лидер Михаил Салуашвили
- "За социальную справедливость" – лидер Мамука Тускадзе
- "Грузия" – лидер Георгий Лилуашвили
- "Гия Жоржолиани – социал-демократы за развитие Грузии" – лидер Гия Жоржолиани
- "Ираклий Окруашвили – победившая Грузия" – лидер Ираклий Окруашвили
- "Новая сила" – лидер Лазаре Закариадзе
- "Тамаз Мечиаури – за единую Грузию" – лидер Тамаз Мечиаури
- "Реформаторы" – лидер Давид Миротадзе
- "Гирчи" – лидер Яго Хвичия
- "Народная партия" – лидер Иване Гиоргадзе
- "Джонди Багатурия – Картули даси" – Джонди Багатурия
- "Грузинские корни" – лидер Тенгиз Окропилашвили
- "Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии" – лидер Гия Бердзенидзе
- "Измени Грузию" – лидер Георгий Гагнидзе
- "Давид Чичинадзе Трибуна-ХДД" – лидер Григол Джоджуа
- "Новые христиан-демократы" – лидер Николоз Джоглидзе
- "Тетреби" – лидер Теймураз Шашиашвили
- "Звиад Дзидзигури – Консервативная партия Грузия" – лидер Звиад Дзидзигури
- "Орден сынов отечества "Родина" – лидер Григол Сохадзе
- "Эка Беселия – за справедливость" – лидер Эка Беселия
- "Выбор для Грузии" – лидер Лейла Гуледани
- "Гачечиладзе – Партия зеленых" – лидер Георгий Гачечиладзе
- "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – демократическое движение" – лидер Нино Бурджанадзе
- "Национал-демократическое движение" – лидер Давид Шукакидзе
- "Движение за свободную Грузию" – лидер Хатуна Коиава
- "Будущая Грузии" – лидер Георгий Лагидзе
- "Лело – Мамука Хазарадзе" – лидер Мамука Хазарадзе
- "Алеко Элисашвили – Граждане" – лидер Алеко Элисашвили
- "Бежан Гунава – грузинский выбор" – лидер Бежан Гунава
- "Свободная Грузия" (Каха Кукава, Гоги Цулая) – лидер Каха Кукава
- "Реформер" – лидер Торнике Джанашвили
- "Политическое объединение граждан "Наша Грузия – альянс солидарности" – лидер Бека Нацвлишвили
- "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия" – лидер Малхаз Горгаслидзе
- "Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили – Грузинская идея" – лидер Леван Чачуа
- "Грузинский марш – национальное движение" – лидер Сандро Брегадзе
- "Прогрессивная Грузия" – лидер Ираклий Мурцхваладзе
- "Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии" – лидер Шалва Нателашвили
- "Социалистическая партия трудящихся" – лидер Тамаз Джапошвили
- "Национал-демократическая партия" – лидер Бачуки Кардава
- "Свободные демократы" – лидер Тамар Кекенадзе
- "Серго Джавахадзе – евроатлантический вектор" – лидер Серго Джавахадзе
- "Анна Рехвиашвили – Народное движение Христиан-демократы" – лидер Анна Рехвиашвили
- "Партия развития Грузии" – лидер Кетеван Гоглидзе
- "Традиционалисты" – лидер Акакий Асатиани
- "Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии" – лидер Давид Тархан-Моурави
- "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – лидер Бидзина Иванишвили
- "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – движение за свободу" – лидер Давид Бакрадзе
- "Промышленность спасет Грузию" – лидер Зураб Ткемаладзе
- Блок "Сила в единстве" – лидер Григол Вашадзе
- Блок "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" – лидер Георгий Вашадзе.