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Предвыборная символика. Расклеенные по городу плакаты разных партий и блоков

В предвыборной гонке остаются 48 партий и два блока – полный список

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201015/249711095/V-predvybornoy-gonke-ostayutsya-48-partiy-i-dva-bloka--polnyy-spisok.html

Еще на моменте подачи заявок из-за несоответствий ЦИК Грузии отсеял 14 партий и до представления партийных списков в гонке осталось 57 независимых партий, еще 7 партий объединились в два блока

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. После представления партийных списков и их проверки на соответствие законодательству Грузии в предвыборной гонке осталось 48 партий и два блока, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии.

Голосование в ходе выборов 19 мая в Марнеули
© Sputnik / Alex Shlamov
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Парламентские выборы пройдут 31 октября. Изначально желание участвовать в них выразили 78 партий.

Еще на моменте подачи заявок из-за несоответствий ЦИК Грузии отсеял 14 партий и до представления партийных списков в гонке осталось 57 независимых партий, еще 7 партий объединились в два блока.

Теперь список участников сократился до 48 партий и двух блоков.

Sputnik Грузия представляет вам полный список партий и блоков участвующих в выборах:

  • "Путь Звиада" (За Бога, правду и страну) – лидер Михаил Салуашвили
  • "За социальную справедливость" – лидер Мамука Тускадзе
  • "Грузия" – лидер Георгий Лилуашвили
  • "Гия Жоржолиани – социал-демократы за развитие Грузии" – лидер Гия Жоржолиани
  • "Ираклий Окруашвили – победившая Грузия" – лидер Ираклий Окруашвили
  • "Новая сила" – лидер Лазаре Закариадзе
  • "Тамаз Мечиаури – за единую Грузию" – лидер Тамаз Мечиаури
  • "Реформаторы" – лидер Давид Миротадзе
  • "Гирчи" – лидер Яго Хвичия
  • "Народная партия" – лидер Иване Гиоргадзе
  • "Джонди Багатурия – Картули даси" – Джонди Багатурия
  • "Грузинские корни" – лидер Тенгиз Окропилашвили
  • "Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии" – лидер Гия Бердзенидзе
  • "Измени Грузию" – лидер Георгий Гагнидзе
  • "Давид Чичинадзе Трибуна-ХДД" – лидер Григол Джоджуа
  • "Новые христиан-демократы" – лидер Николоз Джоглидзе
  • "Тетреби" – лидер Теймураз Шашиашвили
  • "Звиад Дзидзигури – Консервативная партия Грузия" – лидер Звиад Дзидзигури
  • "Орден сынов отечества "Родина" – лидер Григол Сохадзе
  • "Эка Беселия – за справедливость" – лидер Эка Беселия
  • "Выбор для Грузии" – лидер Лейла Гуледани
  • "Гачечиладзе – Партия зеленых" – лидер Георгий Гачечиладзе
  • "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – демократическое движение" – лидер Нино Бурджанадзе
  • "Национал-демократическое движение" – лидер Давид Шукакидзе
  • "Движение за свободную Грузию" – лидер Хатуна Коиава
  • "Будущая Грузии" – лидер Георгий Лагидзе
  • "Лело – Мамука Хазарадзе" – лидер Мамука Хазарадзе
  • "Алеко Элисашвили – Граждане" – лидер Алеко Элисашвили
  • "Бежан Гунава – грузинский выбор" – лидер Бежан Гунава
  • "Свободная Грузия" (Каха Кукава, Гоги Цулая) – лидер Каха Кукава
  • "Реформер" – лидер Торнике Джанашвили
  • "Политическое объединение граждан "Наша Грузия – альянс солидарности" – лидер Бека Нацвлишвили
  • "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия" – лидер Малхаз Горгаслидзе
  • "Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили – Грузинская идея" – лидер Леван Чачуа
  • "Грузинский марш – национальное движение" – лидер Сандро Брегадзе
  • "Прогрессивная Грузия" – лидер Ираклий Мурцхваладзе
  • "Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии" – лидер Шалва Нателашвили
  • "Социалистическая партия трудящихся" – лидер Тамаз Джапошвили
  • "Национал-демократическая партия" – лидер Бачуки Кардава
  • "Свободные демократы" – лидер Тамар Кекенадзе
  • "Серго Джавахадзе – евроатлантический вектор" – лидер Серго Джавахадзе
  • "Анна Рехвиашвили – Народное движение Христиан-демократы" – лидер Анна Рехвиашвили
  • "Партия развития Грузии" – лидер Кетеван Гоглидзе
  • "Традиционалисты" – лидер Акакий Асатиани
  • "Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии" – лидер Давид Тархан-Моурави
  • "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – лидер Бидзина Иванишвили
  • "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – движение за свободу" – лидер Давид Бакрадзе
  • "Промышленность спасет Грузию" – лидер Зураб Ткемаладзе
  • Блок "Сила в единстве" – лидер Григол Вашадзе
  • Блок "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" – лидер Георгий Вашадзе.
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Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (471)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы


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