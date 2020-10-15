Высший совет юстиции Грузии возглавит Нино Кадагидзе

За кандидатуру Кадагидзе проголосовали 13 членов совета юстиции против одного. На эту должность она избрана на четыре года

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Высший совет юстиции Грузии возглавила председатель Верховного суда Нино Кадагидзе.

Кандидатуру Кадагидзе поддержали 13 членов Высшего совета юстиции. Против проголосовала лишь один член совета не являющийся судьей – Нази Джанезашвили.

Таким образом, Кадагидзе будет возглавлять Высший совет юстиции в течение четырех лет.

Место председателя Высшего совета юстиции вакантно с августа 2018 года. Его занимала тогдашний председатель Верховного суда Нино Гвенетадзе, которая ушла с этой должности по состоянию здоровья.

Кадагидзе была единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда и в марте она получила поддержку большинства членов Высшего совета юстиции.

Кадагидзе была утверждена на пост судьи Верховного суда в декабре 2019 года. В Верховном суде она занимает пост председателя палаты по административным делам.

До этого Кадагидзе шесть с половиной лет была судьей Тбилисского апелляционного суда и еще 10 лет проработала судьей Верховного суда.