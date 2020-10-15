Что думает Патриархия Грузии о новых обстоятельствах по делу Давид-Гареджи?

Выдвижение темы Давид-Гареджи на первый план в преддверии выборов не имеет никакого отношения к церкви, заявляют в Патриархии

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Карты, переданные грузинским предпринимателем Давидом Хидашели в Минобороны Грузии, касающиеся "дела Давид-Гареджи", Патриарху показал лично глава оборонного ведомства Ираклий Гарибашвили, говорится в заявлении Патриархии Грузии.

"Как вы знаете, в течение последних двух лет, в связи с обострением отношений по вопросу Давид-Гареджи, Католикос-Патриарх всея Грузии сделал ряд заявлений и написал духовному лидеру Азербайджана, а также просил наше правительство предпринять эффективные шаги для того, чтобы ни у кого не возникло вопросов по поводу нашего важнейшего духовно-культурного центра и большой святыни", - говорится в заявлении.

В Патриархии также отмечают, что им были переданы копии и полученных карт.

"Давид-Гареджи - это грузинская земля, и если произошло незаконное отчуждение территорий, это преступление против народа и страны", - отмечено в документе.

В заявлении говорится, что выдвижение этой темы на первый план в преддверии выборов не имеет никакого отношения к церкви.

Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу в настоящее время арестованы два бывших члена комиссии – сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева. По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года.

Прокуратура Грузии утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия могла потерять 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.