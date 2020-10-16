Выборы и коронавирус: "Европейская Грузия" отменила марш протеста из-за пандемии

Акция была запланирована в Тбилиси на субботу, 17 октября, участники должны были пройти маршем от площади Республики до резиденции лидера "Грузинской мечты" миллиардера Бидзины Иванишвили

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране сказалось на планах политиков - оппозиционная партия "Европейская Грузия" отменила запланированный на субботу марш протеста в столице, об этом сообщил журналистам лидер партии Давид Бакрадзе.

Представители партии в субботу вместе со сторонниками собирались пройти маршем от площади Республики до резиденции главы правящей партии страны Бидзины Иванишвили через центральный проспект столицы.

"Мы внимательно следим за статистикой распространения коронавируса в стране и видим, что ситуация становится с каждым днем все тяжелее… В таких условиях ответственность лежит на каждом из нас, чтобы позаботиться о здоровье и жизни наших сограждан", - пояснил решение партии Бакрадзе.

При этом он отметил, что предвыборная кампания партии продолжается.

"У нас будут и встречи, и акции, но эта конкретная акция отличалась по форме и формату. Вместе оказались бы тысячи людей из разных районов, что увеличило бы риск, так как во время шествия трудно контролировать дистанцию", - сказал Бакрадзе.

За последние сутки в Тбилиси было зафиксировано более 200 случаев коронавируса. На фоне ухудшения эпидситуации власти ужесточили контроль за соблюдением масочного режима и ввели ограничение на работу ресторанов и ночных клубов с 22:00. Ежедневно закрываются отдельные школы и детсады, где выявляют инфицированных.