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Избирательный участок №18 в районе Мтацминда в Тбилиси

МВД и ЦИК Грузии договорились по обеспечению безопасности выборов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (421)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201016/249730624/MVD-i-TsIK-Gruzii-dogovorilis-po-obespecheniyu-bezopasnosti-vyborov.html

Полицейским будет запрещено находиться на избирательном участке, кроме случаев, когда они сами принимают участие в голосовании

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания и глава министерства внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подписали меморандум о сотрудничестве для обеспечения безопасного и спокойного проведения выборов, говорится в сообщении ЦИК Грузии.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы. Параллельно им также пройдут выборы в Верховный совет Аджарии и выборы мэров ряда районов.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Выборы в условиях повышенной безопасности: новые правила от ЦИК

По данным ЦИК Грузии, меморандум предполагает обеспечение спокойной и свободной среды в день выборов и тесное сотрудничество двух ведомств в этот период.

Полицейским будет запрещено находиться на избирательном участке, кроме случаев, когда они сами принимают участие в голосовании.

При этом председатель имеет право вызвать полицию на участок для пресечения нарушения, когда стоит угроза нарушения общественного порядка, хода голосования или безопасной доставки избирательной документации.

На территории рядом с участком полиция может находиться только в том случае, если это требуется для сохранения порядка или пресечения нарушения. Однако сразу после завершения своей работы полиция должна удалиться с территории.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (421)


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