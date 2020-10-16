МВД и ЦИК Грузии договорились по обеспечению безопасности выборов

Полицейским будет запрещено находиться на избирательном участке, кроме случаев, когда они сами принимают участие в голосовании

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания и глава министерства внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подписали меморандум о сотрудничестве для обеспечения безопасного и спокойного проведения выборов, говорится в сообщении ЦИК Грузии.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы. Параллельно им также пройдут выборы в Верховный совет Аджарии и выборы мэров ряда районов.

По данным ЦИК Грузии, меморандум предполагает обеспечение спокойной и свободной среды в день выборов и тесное сотрудничество двух ведомств в этот период.

Полицейским будет запрещено находиться на избирательном участке, кроме случаев, когда они сами принимают участие в голосовании.

При этом председатель имеет право вызвать полицию на участок для пресечения нарушения, когда стоит угроза нарушения общественного порядка, хода голосования или безопасной доставки избирательной документации.

На территории рядом с участком полиция может находиться только в том случае, если это требуется для сохранения порядка или пресечения нарушения. Однако сразу после завершения своей работы полиция должна удалиться с территории.