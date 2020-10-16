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Вид на город Батуми с высоты канатной дороги

Вопреки: Единое Нацдвижение провело многотысячный митинг в Батуми

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Единое национальное движение" (32)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201016/249730710/Vopreki-rekomendatsiyam-Sila-v-edinstve-provela-mnogotysyachnyy-miting-v-Batumi.html

На многотысячном митинге, вопреки всем рекомендациям, большинство из участников акции были без масок и не соблюдали дистанцию

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением, провел многотысячный митинг в Батуми, где у него, по результатам опросов, один из самых высоких рейтингов.

На акцию за две недели до выборов собралось несколько тысяч человек. Собрание блока "Сила в единстве" было омрачено смертью от коронавируса отца мажоритарного кандидата от блока Левана Варшаломидзе. Однако, вопреки всем рекомендациям, большинство из участников акции были без масок и не соблюдали дистанцию.

Леван Варшаломидзе
photo : Levan Varshalomidze / FB
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Кульминацией стало видеообращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Киева. Именно его "Сила в единстве" намерена представить в качестве кандидата в премьер-министры Грузии в случае победы.

"У нас нет времени опускать руки, нам осталось потерпеть совсем немного, чуть больше выдержки, и Грузия обязательно освободится от этого кошмара", - сказал Саакашвили сторонникам.

Он отметил, что Грузия стоит перед вызовом коронавируса, и обвинил власти в искусственном заражении Аджарии, чтобы люди побоялись пойти на выборы.

Несмотря на то, что видеотрансляция прерывалась по техническим причинам, собравшиеся встречали речь Саакашвили аплодисментами и выкриками.

Мамука Мдинарадзе, Грузинская мечта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Очень скоро мы обнимемся в Батуми, на улицах городов Грузии. Мне неинтересна любая должность, но я очень амбициозен и хочу видеть Грузию расцветающей", - сказал Саакашвили на прощание.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. Параллельно выборы пройдут и в Верховный совет Аджарии.

Сегодня в Аджарии блок "Сила в единстве" пользуется большой популярностью. Опрос в мажоритарных округах, проводимый компанией Survation, показал возможность второго тура в Батуми между представителем правящей партии "Грузинская мечта -демократическая Грузия" и представителем блока "Сила в единстве". Это единственный опрос, согласно которому представитель правящей партии не победит в первом туре.

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Выборы 2020: "Единое национальное движение" (32)


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