Вопреки: Единое Нацдвижение провело многотысячный митинг в Батуми

На многотысячном митинге, вопреки всем рекомендациям, большинство из участников акции были без масок и не соблюдали дистанцию

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением, провел многотысячный митинг в Батуми, где у него, по результатам опросов, один из самых высоких рейтингов.

На акцию за две недели до выборов собралось несколько тысяч человек. Собрание блока "Сила в единстве" было омрачено смертью от коронавируса отца мажоритарного кандидата от блока Левана Варшаломидзе. Однако, вопреки всем рекомендациям, большинство из участников акции были без масок и не соблюдали дистанцию.

Кульминацией стало видеообращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Киева. Именно его "Сила в единстве" намерена представить в качестве кандидата в премьер-министры Грузии в случае победы.

"У нас нет времени опускать руки, нам осталось потерпеть совсем немного, чуть больше выдержки, и Грузия обязательно освободится от этого кошмара", - сказал Саакашвили сторонникам.

Он отметил, что Грузия стоит перед вызовом коронавируса, и обвинил власти в искусственном заражении Аджарии, чтобы люди побоялись пойти на выборы.

Несмотря на то, что видеотрансляция прерывалась по техническим причинам, собравшиеся встречали речь Саакашвили аплодисментами и выкриками.

"Очень скоро мы обнимемся в Батуми, на улицах городов Грузии. Мне неинтересна любая должность, но я очень амбициозен и хочу видеть Грузию расцветающей", - сказал Саакашвили на прощание.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. Параллельно выборы пройдут и в Верховный совет Аджарии.

Сегодня в Аджарии блок "Сила в единстве" пользуется большой популярностью. Опрос в мажоритарных округах, проводимый компанией Survation, показал возможность второго тура в Батуми между представителем правящей партии "Грузинская мечта -демократическая Грузия" и представителем блока "Сила в единстве". Это единственный опрос, согласно которому представитель правящей партии не победит в первом туре.