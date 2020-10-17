"Это безответственно" – в Грузии осудили многотысячный митинг блока Саакашвили в Батуми

Решение блока собрать тысячи своих сторонников в одном месте без соблюдения социальной дистанции и без масок расценили как безответственность

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. В Грузии представители власти и Народный защитник строго осудили несоблюдение рекомендаций эпидемиологов во время предвыборной встречи блока "Сила в единстве" в Батуми.

Блок "Сила в единстве" накануне вечером провел в Батуми предвыборный митинг, на котором собралось несколько тысяч человек. К ним обратился кандидат в премьеры от блока экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Большинство участников акции не соблюдали рекомендованную эпидемиологами дистанцию и были без масок.

"Несмотря на то, что вызов глобальный, и мы видим как рекордно растет число инфицированных во всем мире, у нас есть чувство ответственности. Мы понимаем, что когда мы собираемся хотя бы во время предвыборной кампании, мы должны надеть маску, так как это наша ответственность перед пожилыми людьми, членами наших семей, нашими согражданами и что самое главное – это ответственность за дальнейшее развитие нашей страны", – сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Народный защитник Нино Ломджария, в свою очередь, отметила, что государство обязано защищать граждан Грузии и ввести новые правила безопасности.

"Когда распространение коронавируса достигло критического масштаба в регионе, решение собрать в Батуми тысячи человек без масок и без соблюдения дистанции, я считаю, является проявлением крайней безответственности со стороны организаторов мероприятия, и вижу в этом угрозу жизни и здоровью граждан", – написала на своей странице в соцсети Facebook Ломджария.

Угрозу распространения коронавируса в Аджарии увидел и председатель парламента Арчил Талаквадзе.

"В ближайшие две недели из-за этого нам с большой вероятностью потребуется мобилизовать больше врачей и медицинские ресурсы в Аджарии и в регионах, так как часть людей организаторы, вероятно, привезли из других районов. Эти медицинские ресурсы в такое время нужны гражданам всей страны. Поведение партии показывает, что человек для этой партии представляет нулевую ценность", – написал Талаквадзе на своей странице в соцсети Facebook.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в Грузии бьет рекорды. Только за последние сутки инфицировано 958 человек. Между тем власти Грузии заявляют, что нет оснований для паники и ситуация под контролем, а парламентские выборы, намеченные на 31 октября, пройдут в срок.