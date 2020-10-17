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Зураб Джапаридзе, лидер партии Гирчи

Взлом системы от "Гирчи": партия протестует против закрытия избирательных штабов в барах

photo : courtesy of Girchi
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (423)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201017/249732759/Vzlom-sistemy-ot-Girchi-partiya-protestuet-protiv-zakrytiya-izbiratelnykh-shtabov-v-barakh.html

Все дело в том, что решение властей страны запретить работу ресторанов после 22:00 отразилось и на работе избирательных штабов партии

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" опротестовала закрытие ресторанов после 22:00 и расценила это как вмешательство в предвыборную кампанию.

Лидер Гирчи Зураб Джапаридзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В четверг правительство Грузии приняло решение ввести запрет на работу баров и ресторанов в крупных городах с 22:00. Такое решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Последние несколько недель в Тбилиси, Рустави и Батуми работают наши штабы. Часть этих штабов расположена в барах. Туда приходят наши сторонники, которые пьют разные напитки. Вчера вечером департамент инспектирования труда Минздрава Грузии ворвался в наши штабы и заявил, что они будут оштрафованы. Это вмешательство в нашу предвыборную кампанию", – сказал основатель партии Зураб Джапаридзе на брифинге.

Он отметил, что сторонники и лидеры партии больше не пустят сотрудников инспекции труда в свои штабы.

"Мы физически будем защищать каждый штаб. Мы не пустим их, и им придется нас разгонять. Сегодня у нас запланировано мероприятие на Рике, где наши сторонники собираются потреблять алкоголь. У нас такая кампания, и пусть они оставят нас в покое", – сказал Джапаридзе.

При этом лидер партии отметил, что если штрафы продолжатся, партия сообщит о вмешательстве в свою предвыборную кампанию международным наблюдателям.

Зураб Джапаридзе, Гирчи, проводит встречи с избирателями
photo : Girchi / FB
Оригинальный подход к развитию страны: что предлагает народу "Гирчи"?

Партия "Гирчи" является одним из участников парламентских выборов в Грузии, ее основатель Зураб Джапаридзе выдвинут мажоритарным кандидатом в округе Дидубе-Чугурети от более 30 оппозиционных партий.

Партия "Гирчи" выделяется в политическом спектре оригинальностью и необычностью подхода к любому вопросу, в том числе к предвыборной кампании. Так, чтобы привести на избирательные участки как можно больше людей, объявила о розыгрыше автомобиля марки Tesla между теми, кто проголосует на парламентских выборах 31 октября за любую партию.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (423)
Теги:
Парламентские выборы, Новый политический центр – Гирчи


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