Не ожидали столько людей: блок "Сила в единстве" ответил на обвинения из-за акции в Батуми

Как утверждают в блоке, после этого случая к вопросу подготовки и проведения акций будут подходить более серьезно

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. На акцию в Батуми пришло больше людей, чем ожидалось, и масок всем не хватило, заявил один из лидеров блока "Сила в единстве" Заал Удумашвили в ответ на обвинения.

Предвыборный митинг блока "Сила в единстве", на котором собралось несколько тысяч человек, вызвал возмущение у представителей власти и ряда партий, так как на нем не соблюдались меры предосторожности из-за коронавируса.

"Мы действительно не ждали такого потока людей несмотря на то, что были готовы к акции. Был аппарат для термоскрининга, были маски, которые раздавались, но также был очень большой поток людей, потому и возникли проблемы. Несмотря на то, что мы раздали до пяти тысяч масок, их хватило не всем", – сказал Удумашвили.

В то же время он отметил, что из-за большого числа людей контроль был очень сложен, однако пообещал, что последующие акции будут более организованны.

Обещает продолжение акций и кандидат в премьер-министры от блока, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Мы готовы к массовой мобилизации, и подготовительный этап к мобилизации – наши последующие акции", – заявил Саакашвили.

В Грузии продолжает расти число зараженных коронавирусом. За последнюю неделю в стране зафиксировано 5 014 случаев заражения. Эпицентром коронавируса являются Аджария и Тбилиси.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 17 октября общее количество выявленных случаев коронавируса в стране составляет 16 285. Вылечились 7 827 пациентов. Скончались 128.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.