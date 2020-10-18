У лидера оппозиционной партии выявлен коронавирус

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. У кандидата на пост премьер-министра Грузии от оппозиционной партии "Лело для Грузии" банкира Мамуки Хазарадзе выявили коронавиурс, об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Я хотел бы сообщить своим соратникам, товарищам по "Лело" и грузинскому обществу, что вчера вечером я прошел ПЦР-тест, потому что у меня высокая температура. Тест показал положительный результат на COVID-19. В соответствии с международными стандартами и правилами, с сегодняшнего дня я перешел на самоизоляцию. Это был первый тест, через 48 часов сделаю еще один анализ, чтобы убедиться на все 100%. К этому времени у меня уже нет температуры, я чувствую себя хорошо и в боевой готовности", - написал Хазарадзе.

Политик назвал шаги правительства "Грузинской мечты" некомпетентными, непрофессиональными и безответственными. Что, по мнению Хазарадзе, ставит под угрозу здоровье граждан и привело к вспышке коронавируса.

"Однако хочу призвать всех не бояться! Не поддавайтесь панике!Справиться с COVID-19 и победить его легко. Впереди две решающие недели, этот бой мы должны выиграть, в этом бою невозможно отступить и сдаться. 31 октября мы победим и ковид-инфекцию, и правительство "Мечты", - написал оппозиционный политик.

Во вторник, 13 октября, оппозиционная партия "Лело для Грузии" назвала Мамуку Хазарадзе кандидатом на пост главы правительства, а также огласила имена тех лиц, которые войдут в новое правительство, согласно "Плану Маршалла".

Все это время Хазарадзе вместе с соратниками занимался активной предвыборной кампанией.