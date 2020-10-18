16:41 18 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7728
  • 100 RUB4.1220
  • USD3.2186
Поиск
Мамука Хазарадзе и его сторонники по партии Лело

У лидера оппозиционной партии выявлен коронавирус

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2428)
13601
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/06/249374138.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201018/249737456/U-lidera-oppozitsionnoy-partii-vyyavlen-koronavirus.html

Политик прошел тестирование на коронавирус из-за высокой температуры, результат оказался положительным, и лидер "Лело" перешел на самоизоляцию

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. У кандидата на пост премьер-министра Грузии от оппозиционной партии "Лело для Грузии" банкира Мамуки Хазарадзе выявили коронавиурс, об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Тако Чарквиани
photo: Law and Justice / FB
Тако Чарквиани выздоровела от COVID-19 и готовится к активной борьбе

"Я хотел бы сообщить своим соратникам, товарищам по "Лело" и грузинскому обществу, что вчера вечером я прошел ПЦР-тест, потому что у меня высокая температура. Тест показал положительный результат на COVID-19. В соответствии с международными стандартами и правилами, с сегодняшнего дня я перешел на самоизоляцию. Это был первый тест, через 48 часов сделаю еще один анализ, чтобы убедиться на все 100%. К этому времени у меня уже нет температуры, я чувствую себя хорошо и в боевой готовности", - написал Хазарадзе.

Политик назвал шаги правительства "Грузинской мечты" некомпетентными, непрофессиональными и безответственными. Что, по мнению Хазарадзе, ставит под угрозу здоровье граждан и привело к вспышке коронавируса.

"Однако хочу призвать всех не бояться! Не поддавайтесь панике!Справиться с COVID-19 и победить его легко. Впереди две решающие недели, этот бой мы должны выиграть, в этом бою невозможно отступить и сдаться. 31 октября мы победим и ковид-инфекцию, и правительство "Мечты", - написал оппозиционный политик.

Во вторник, 13 октября, оппозиционная партия "Лело для Грузии" назвала Мамуку Хазарадзе кандидатом на пост главы правительства, а также огласила имена тех лиц, которые войдут в новое правительство, согласно "Плану Маршалла".

Все это время Хазарадзе вместе с соратниками занимался активной предвыборной кампанией.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2428)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Участницы Чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани
Лучшие фото недели: точеные формы, масочный режим на митинге в КНДР и усталый Человек-паук
Впервые на сцене: участницы Ты супер! встретились перед поездкой в Москву
Впервые на сцене: участницы "Ты супер!" встретились перед поездкой в Москву
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться