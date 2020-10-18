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Хатия Деканоидзе

В штаб оппозиционного кандидата в депутаты в Тбилиси проникли неизвестные

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (44)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201018/249738123/V-shtab-oppozitsionnogo-kandidata-v-deputaty-v-Tbilisi-pronikli-neizvestnye.html

Кандидат заявила, что в ее комнате в штабе и на крыше здания видны следы ног, а те, кто там был, сбежали

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. В избирательный штаб кандидата в мажоритарные депутаты от "Единого национального движения" в Исанском районе Тбилиси Хатии Деканоидзе поздно ночью проникли неизвестные, написала оппозиционный политик на своей странице в Facebook.

По мнению Деканоидзе, в штаб незаконно вторглись сотрудники Службы государственной безопасности Грузии, которые попытались установить спецаппаратуру.

Предвыборная символика 2020. Плакаты партий, расклеенные на заборах
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Когда мы покинули штаб ночью, там остались наши молодые сторонники. Внезапно погас свет, и ребята услышали шум в моей комнате и на крыше. Они побежали на третий этаж, но те, кто там был, сбежали. Они незаконно проникли в наш штаб и мою комнату, где мы собираемся. Понятно, кто и зачем проник туда. В моей комнате и на крыше видны следы ног. Опять Служба госбезопасности проникла для установления аппаратуры", - написала Деканоидзе.

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, комментируя заявление оппозиционера, заявил, что у властей нет политического интереса подслушивать Деканоидзе.

"Насколько мне известно, разговоры Хатии Деканоидзе интересуют только ее немногочисленных сторонников, которые слушают ее обещания. Остальным это не интересно, у каждого свое дело", - заявил Талаквадзе.

Основными соперниками Деканоидзе в Исанском мажоритарном округе являются лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе и представитель "Грузинской мечты" Каха Кахишвили.

Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (44)


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