За какую партию собираются голосовать граждане Грузии – опрос Survation

Принять участие в выборах собираются 72% опрошенных избирателей, 13% - ответили, что "наверное" пойдут на выборы, 11% - ответили "50/50" , 4% не идут на выборы

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Авторитетная британская исследовательская компания Survation по заказу телекомпании Rustavi2 провела масштабное исследование среди грузинских избирателей.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

На вопрос "За какую партию вы проголосовали бы, если бы выборы были сегодня?" опрошенные ответили следующим образом:

"Грузинская мечта" - 55,6%

"Единое национальное движение" - 19,8%

"Европейская Грузия" - 5,2%

"Стратегия Агмашенебели" - Георгий Вашадзе – 5,1%

"Альянс патриотов" - 3, 8%

"Лело для Грузии" - 3,1%

"Лебористская партия" - 2,7 %

"Гирчи" - 2,1%

"Единая Грузия" - 1,1%

"Свободные демократы" - 0,2%

Другие партии – 1,3 %

При этом 68% опрошенных уверены в том, что не изменят своего решения и проголосуют именно за названную партию.

Принять участие в выборах собираются 72% опрошенных избирателей, 13% - ответили, что "наверное" пойдут на выборы, 11% - ответили "50/50" , 4% не идут на выборы.

Исследование проводили с 12 по 29 сентября. Было опрошено 9075 респондентов по всей стране. Погрешность опроса составляет 1, 3%.

Компания Survation сотрудничает с ведущими медиабрендами, такими как BBC и Guardian.