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Предвыборная символика и пожилые люди. Женщина идет мимо предвыборных плакатов

За какую партию собираются голосовать граждане Грузии – опрос Survation

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (38)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201018/249740765/Za-kakuyu-partiyu-sobirayutsya-golosovat-grazhdane-Gruzii--opros-Survation.html

Принять участие в выборах собираются 72% опрошенных избирателей, 13% - ответили, что "наверное" пойдут на выборы, 11% - ответили "50/50" , 4% не идут на выборы

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Авторитетная британская исследовательская компания Survation по заказу телекомпании Rustavi2 провела масштабное исследование среди грузинских избирателей.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

На вопрос "За какую партию вы проголосовали бы, если бы выборы были сегодня?" опрошенные ответили следующим образом:

Предвыборная символика 2020. Плакаты партий, расклеенные на заборах
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Грузинская мечта" - 55,6%
"Единое национальное движение" - 19,8%
"Европейская Грузия" - 5,2%
"Стратегия Агмашенебели" - Георгий Вашадзе – 5,1%
"Альянс патриотов" - 3, 8%
"Лело для Грузии" - 3,1%
"Лебористская партия" - 2,7 %
"Гирчи" - 2,1%
"Единая Грузия" - 1,1%
"Свободные демократы" - 0,2%
Другие партии – 1,3 %

 

При этом 68% опрошенных уверены в том, что не изменят своего решения и проголосуют именно за названную партию.

Жители и гости грузинской столицы гуляют весенним днем по мосту Мира в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Принять участие в выборах собираются 72% опрошенных избирателей, 13% - ответили, что "наверное" пойдут на выборы, 11% - ответили "50/50" , 4% не идут на выборы.

Исследование проводили с 12 по 29 сентября. Было опрошено 9075 респондентов по всей стране. Погрешность опроса составляет 1, 3%.

Компания Survation сотрудничает с ведущими медиабрендами, такими как BBC и Guardian.

Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (38)


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