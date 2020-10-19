Коронавирус еще у двух депутатов парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Одновременно два депутата парламента Грузии заразились коронавирусом – глава парламентского комитета по образованию, науке и культуре Геннадий Маргвелашвили и председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Нино Цилосани.

Еще у одного депутата парламента Грузии подтвердился коронавирус>>

По словам Маргвелашвили, коронавирус также подтвердился у его сына. Вирус пока не выявили у супруги депутата.

"Сейчас у меня температура 37,1, но в течение дня она может опуститься до 36,8, а затем вновь подняться до 37. В такой ситуации я нахожусь уже третий день. Я не могу подтвердить, кто является источником заражения. Я предоставил информацию о контактах и сейчас их проверяют", – заявил Маргвелашвили.

По словам депутата, согласно рекомендации семейного врача, он лечится дома.

"Я лечусь под его контролем. Нахожусь дома в изоляции. Сначала у меня были сильные головные боли, но сейчас голова не болит… Доктор рекомендует много двигаться, я так и делаю. Но, несмотря на то, что иногда у меня нет температуры, слабость остается", – отметил Маргвелашвили.

Что касается Цилосани, о том, что у нее коронавирус парламентарий узнала сегодня.

"Я присоединилась к списку ковид-положительных, ответ пришел сегодня. Сейчас меня больше всего волнуют окружающие меня люди. Это та ответственность, о которой должны помнить все. Несмотря на то, что я пыталась быть осторожной и соблюдать все рекомендации, факт, что вирус очень коварный. Еще раз прошу проявить максимальное внимание, оберегать родителей и окружающих нас людей", – написала Цилосани на своей странице в социсети.

Это не первый случай инфицирования в парламенте Грузии, до этого коронавирус был выявлен еще у нескольких депутатов.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. Скончались семь человек. Таким образом с начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 278 человек. Общее число вылечившихся составило 8 338. Скончались 143.