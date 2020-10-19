14:30 19 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7728
  • 100 RUB4.1220
  • USD3.2186
Поиск
Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний

Коронавирус еще у двух депутатов парламента Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2440)
10120
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201019/249744195/Koronavirus-esche-u-dvukh-deputatov-parlamenta-Gruzii-.html

Число заразившихся коронавирусом грузинских парламентариев продолжает расти, к ним прибавились еще два – председатели парламентских комитетов

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Одновременно два депутата парламента Грузии заразились коронавирусом – глава парламентского комитета по образованию, науке и культуре Геннадий Маргвелашвили и председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Нино Цилосани.

Еще у одного депутата парламента Грузии подтвердился коронавирус>>

По словам Маргвелашвили, коронавирус также подтвердился у его сына. Вирус пока не выявили у супруги депутата.

"Сейчас у меня температура 37,1, но в течение дня она может опуститься до 36,8, а затем вновь подняться до 37. В такой ситуации я нахожусь уже третий день. Я не могу подтвердить, кто является источником заражения. Я предоставил информацию о контактах и сейчас их проверяют", – заявил Маргвелашвили.

По словам депутата, согласно рекомендации семейного врача, он лечится дома.

"Я лечусь под его контролем. Нахожусь дома в изоляции. Сначала у меня были сильные головные боли, но сейчас голова не болит… Доктор рекомендует много двигаться, я так и делаю. Но, несмотря на то, что иногда у меня нет температуры, слабость остается", – отметил Маргвелашвили.

Независимый депутат парламента Грузии Леван Гогичаишвили
photo: Levan Gogichaishvili / FB
"Отрицательный, народ!!!" - грузинский депутат вылечился от коронавируса вместе с женой

Что касается Цилосани, о том, что у нее коронавирус парламентарий узнала сегодня.

"Я присоединилась к списку ковид-положительных, ответ пришел сегодня. Сейчас меня больше всего волнуют окружающие меня люди. Это та ответственность, о которой должны помнить все. Несмотря на то, что я пыталась быть осторожной и соблюдать все рекомендации, факт, что вирус очень коварный. Еще раз прошу проявить максимальное внимание, оберегать родителей и окружающих нас людей", – написала Цилосани на своей странице в социсети.

Это не первый случай инфицирования в парламенте Грузии, до этого коронавирус был выявлен еще у нескольких депутатов.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. Скончались семь человек. Таким образом с начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 278 человек. Общее число вылечившихся составило 8 338. Скончались 143.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2440)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок Jumping spider (Salticidae) румынского фотографа Andrei Nica из категории Images of Distinction конкурса Nikon Small World 2020
Победители конкурса Nikon Small World Photomicrography Competition - фото
Грузинка Мариам Бондаренко покорила жюри «Ты супер!» и прошла в следующий тур
Мариам Бондаренко из Грузии покорила жюри "Ты супер!" и прошла в следующий тур
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться