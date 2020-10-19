Чрезвычайное положение в Грузии вводиться не будет, правительство обещает "бить точечно"

Правительство и в условиях обострения эпидемиологической ситуации в стране намерено прибегать лишь к точечным ограничениям

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Грузии не планируется введение чрезвычайного положения, вновь заявила на брифинге глава администрации правительства страны Натия Мезвришвили.

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По ее словам, система здравоохранения готова выдержать натиск коронавируса. Однако, несмотря на готовность системы, ресурсы не безграничны, поэтому особая ответственность ложится на граждан.

"Когда мы говорим о готовности системы, это одна из причин, из-за которой мы не вводим строгих ограничения и не объявляем чрезвычайное положение", – заявила Мезвришвили.

Она подчеркнула, что ответственностью правительства является управление вирусом, и оно успешно с этим справляется, несмотря на рост случаев. По словам Мезвришвили, правительство выполняет свои обязанности, но и граждане, организации и бизнес-сектор должны взять на себя свою долю ответственности.

"У нас есть два выбора – соблюдать правила, привыкнуть жить с вирусом в тех условиях, когда система готова к этому, и второе – ввести строгие ограничения. У страны нет таких ресурсов, поэтому наша главная задача на этапе адаптации и управления – быстрое восстановление экономики, что будет невозможно в том случае, если мы будем соблюдать правила", – отметила Мезвришвили.

В результате коронавирусной инфекции в Грузии за последние сутки скончались семь пациентов. Общее число летальных исходов достигло 143.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. Таким образом с начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663. Вчерашний суточный показатель инфицированных составлял 1 192.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 278 человек. Общее число вылечившихся составило 8 338.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.