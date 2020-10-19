"Причин несколько..." - премьер Грузии объяснил, почему выборы пройдут в срок

Избирательные участки в день голосования в Грузии будут подготовлены на высшем уровне, уверяет глава правительства

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии пройдут в установленные Конституцией сроки, заявил премьер Георгий Гахария после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту>>

Выборы в парламент Грузии намечены на 31 октября. Власти уверяют, что ухудшение эпидемиологической ситуации и новые ограничения не скажутся на предвыборной среде.

"Было много разговоров насчет выборов. Друзья, выборы в Грузии пройдут в конституционные сроки. Выборы не будут перенесены по нескольким причинам. Первое: мы все должны хорошо понимать, что с точки зрения эпидемиологической ситуации избирательные участки будут подготовлен на таком уровне, что походы в некоторые торговые центры и магазины будут более опасны, чем на избирательный участок", - заявил Гахария.

По его словам, вторая причина не откладывать выборы - тот факт, что предвыборные кампании и политический процесс в стране проходят открыто.

"Единственное, о чем мы просим политиков, так же как и граждан - это соблюдать правила: носить маски и соблюдать дистанцию. Соответственно, мы все должны понимать, что политическому процессу и дню проведения выборов ничто не угрожает, и не сможет угрожать. Подготовимся все вместе к выборам и достойно, демократично, открыто, транспарентно, и, что самое главное, безопасно проведем эти выборы", - призвал премьер.

В предстоящих парламентских выборах принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.

В этом году выборы в Грузии пройдут в необычном режиме с учетом пандемии коронавируса - все избиратели будут в масках, а члены комиссии - с дополнительными средствами защиты.

С начала пандемии до 19 октября в Грузии подтверждено 18 663 случаев коронавируса, 8 338 человек выздоровели, 143 пациента скончались.