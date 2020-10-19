Переносные урны для голосования в день выборов в Грузии принесут больным СOVID-19

ЦИК создает специальные группы, которые не будут иметь соприкосновения с остальными избирательными комиссиями и будут собирать голоса изолированных избирателей в переносные урны

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Избиратели, которые находятся в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции, смогут проголосовать на предстоящих парламентских выборах, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе на брифинге.

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По ее словам, переносными урнами для голосования их обслужат специальные группы, которые будут иметь функции избирательной комиссии. Для обеспечения этих услуг в пределах действия окружных избирательных комиссий Центризбирком создаст не менее одного избирательного участка и скомплектует специальные группы.

При этом находящиеся в самоизоляции избиратели, данные которых официально фиксируются в базе данных, должны будут обратиться в ЦИК с просьбой предоставления такой услуги.

"При этом подсчет голосов будет осуществляться не в карантинных пространствах или медицинских учреждениях, а отдельно, на специально созданных избирательных участках, что будет способствовать большей прозрачности процесса", - отметила Микеладзе.

Вместе с тем, согласно законодательству, представители прессы и избирательных субъектов смогут следовать за переносной урной, наблюдать за ходом голосования и процессом подсчета голосов с соблюдением соответствующих правил.

"Избирательная администрация своевременно проинформирует об установленной процедуре как находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции избирателей, так и участвующие в выборах стороны, что будет способствовать реализации конституционного права всех участников процесса", - отметила Микеладзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Выборы впервые в Грузии проводятся в условиях пандемии. К этому времени число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии составляет 18 663. С начала пандемии к 19 октября от коронавируса излечились 8 338, скончались 143.