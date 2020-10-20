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Парламентские выборы в Грузии, избирательная урна

Для избирателей на лечении или на самоизоляции оборудуют в Грузии 127 участков

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (433)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201020/249751112/Dlya-izbirateley-na-lechenii-ili-na-samoizolyatsii-oboruduyut-v-Gruzii-127-uchastkov.html

На каждом участке будут работать специальные группы, которые будут способствовать соблюдению всех санитарно-гигиенических норм

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Для граждан, которые находятся на лечении в стационарах или в самоизоляции, по последним данным создано 127 специальных избирательных участков, заявила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе.

С целью участия в выборах, граждане, которые находятся на самоизоляции должны обратиться с заявлением в ЦИК до 10 утра 26 октября.

Сотрудники избирательной администрации выносят с участка переносную урну для голосования
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Как отметила пресс-спикер ЦИК, уже объявлен конкурс на комплектацию вышеуказанных 127 избирательных участков для граждан, которые проходят лечение или самоизоляцию. На каждом участке будут работать специальные группы, которые будут способствовать соблюдению всех санитарно-гигиенических норм.

Каждый участник специальной группы, а так же все участники избирательного процесса будут экипированы соответствующим образом: в частности, одноразовым халатом, маской, перчатками, защитным щитом и средствами для дезинфекции. Вместе с этим, передача бюллетеней будет происходить не при близком контакте, а с соблюдением дистанции не менее чем в 1,5 метра.

По информации Микеладзе, избирательные участки откроются в 7 утра по местному времени, а сама процедура голосования начнется с 8 утра и продлится до 8 вечера.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (433)


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