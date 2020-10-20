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Мамука Хазарадзе представляет общественности своих сторонников

Самоизоляцией дело не ограничилось - грузинский политик Мамука Хазарадзе госпитализирован

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201020/249753213/Samoizolyatsiey-delo-ne-ogranichilos---gruzinskiy-politik-Mamuka-Khazaradze-gospitalizirovan.html

Лидер партии "Лело", будучи в самоизоляции, почувствовал, что ему становится хуже и послушался врачей - сейчас он лечится в тбилисской инфекционной больнице

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Состояние кандидата на пост премьер-министра Грузии от оппозиционной партии "Лело для Грузии" банкира Мамуки Хазарадзе, которому на днях выявили коронавирус ухудшилось и он госпитализирован, об этом он написал на собственной странице в Facebook.

Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"На данный момент я нахожусь под наблюдением врачей. Эти люди, правда, герои. Я с каждым днем убеждаюсь, что только их усилиями мы победим COVID-19. Вчера поздно ночью мне стало сравнительно хуже. Температура поднялась почти до сорока градусов. Весь день у меня симптомов не было, однако позднее положение изменилось. Исходя из этого, по рекомендациям врачей, я перешел в инфекционную больницу. Под наблюдением врачей управлять процессом гораздо безопаснее", - заявил Хазарадзе.

Хазарадзе поблагодарил всех за внимание, тепло и любовь, которое он получает в течение всех этих дней. По его словам, ему особенно приятно, когда неизвестные люди интересуются состоянием его здоровья и выражают поддержку.

Хазарадзе отметил, что коронавирус не может ему помешать в привычной активности, хоть и дистанционно.

По его словам, все лидеры "Лело" сделали тест на коронавирус и 99% результатов уже известны, они отрицательные. Вирус не выявлен ни у детей, ни у супруги Хазарадзе.

13 октября, оппозиционная партия "Лело для Грузии" назвала Мамуку Хазарадзе кандидатом на пост главы правительства, а также огласила имена тех лиц, которые войдут в новое правительство, согласно "Плану Маршалла".

Все это время Хазарадзе вместе с соратниками занимался активной предвыборной кампанией.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2455)


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