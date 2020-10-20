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Правящая партия Грузинская мечта - главный офис

"Грузинская мечта" начинает тематические презентации своей программы в регионах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (33)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201020/249753492/Gruzinskaya-mechta-nachinaet-tematicheskie-prezentatsii-svoey-programmy-v-regionakh.html

Первая презентация программы состоится 20 октября в городе Рустави, ее проведет исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начинает тематические презентации свое предвыборной программы в регионах, сообщает пресс-служба партии.

Первая презентация программы устойчивого развития состоится во вторник в городе Рустави. Ее проведет исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Предвыборная символика. Баннер правящей партии Грузинская мечта на остановке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В рамках мероприятия будут представлены программные направления развития экономики, инфраструктуры, здравоохранения и социальной защиты, а также охраны окружающей среды.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в начале октября представила программу своего будущего четырехлетнего правления, в которой отражено продолжение основных реформ.

Большая часть программы посвящена развитию бизнеса для создания рабочих мест, социальной помощи, здравоохранению и образованию.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (33)


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