"Грузинская мечта" начинает тематические презентации своей программы в регионах

Первая презентация программы состоится 20 октября в городе Рустави, ее проведет исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начинает тематические презентации свое предвыборной программы в регионах, сообщает пресс-служба партии.

Первая презентация программы устойчивого развития состоится во вторник в городе Рустави. Ее проведет исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

В рамках мероприятия будут представлены программные направления развития экономики, инфраструктуры, здравоохранения и социальной защиты, а также охраны окружающей среды.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в начале октября представила программу своего будущего четырехлетнего правления, в которой отражено продолжение основных реформ.

Большая часть программы посвящена развитию бизнеса для создания рабочих мест, социальной помощи, здравоохранению и образованию.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.