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Нино Бурджанадзе, лидер движения Единая Грузия

Бурджанадзе обвинила ЦИК Грузии в подготовке к фальсификации выборов

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (437)
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На такие мысли оппозиционного политика наводит тот механизм голосования, который Центризбирком разработал для лиц, находящихся на карантине или самоизоляции

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии - лидер партии "Единая Грузия – демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает, что власти страны совместно с Центральной избирательной комиссией разработали схему фальсификации предстоящих парламентских выборов.

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Дело касается принятого ЦИК постановления, согласно которому избиратели, находящиеся в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции, смогут проголосовать на выборах 31 октября. Как сообщила накануне пресс-спикер Центризбиркома Анна Микеладзе, с этой целью создано 127 специальных избирательных участков.

"Это практически невыполнимый документ в правовом отношении, исключено, чтобы Центральная избирательная комиссия смогла осуществить полноценный менеджмент этого. Но, с другой стороны, то, что действительно смогут ЦИК и власти, это сфальсифицировать выборы с помощью этого документа. Можно сказать, что прописанными здесь регуляциями власти собираются  положить себе в карман дополнительно как минимум от 30 до 50 тысяч голосов, а может и больше, если успешно осуществят эту аферу", - заявила Бурджанадзе.
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© Sputnik / Alex Shlamov
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По ее словам, ЦИК создает специальные участки, которые никто не сможет проконтролировать.

"Населению до 26 октября дается право позвонить и сообщить, что они находятся в самоизоляции, потребовать переносную урну и так проголосовать. Кто проконтролирует это, когда тысячи людей позвонят в ЦИК и потребуют переносную урну?" - сказала Бурджанадзе.

Лидер "Единой Грузии" предлагает созвать чрезвычайное пленарное заседание парламента и детально разобраться, что делается для правильного планирования дня голосования.

Центральная избирательная комиссия на днях заявила, что обеспечит реализацию права голоса на выборах тем, кто находится в карантине, самоизоляции или на лечении в стационарах. Для участия в выборах, граждане, находящиеся в карантине или на самоизоляции, должны обратиться с заявлением в ЦИК до 22:00 часов 26 октября.

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photo : Government of Georgia / FB
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ЦИК уже объявил конкурс на комплектацию 127 специализированных избирательных участков для обслуживания этой категории избирателей. На каждом участке будут работать специальные группы с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

Каждый участник специальной группы, а также все участники избирательного процесса будут экипированы соответствующим образом: в частности, одноразовым халатом, маской, перчатками, защитным щитом и средствами для дезинфекции. Вместе с этим, передача бюллетеней будет происходить не при близком контакте, а с соблюдением дистанции не менее чем в 1,5 метра.

По информации Микеладзе, избирательные участки откроются в 7 утра по местному времени, а сама процедура голосования начнется с 8 утра и продлится до 8 вечера.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (437)


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