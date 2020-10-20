Багатурия обещает покончить с безработицей в Грузии... если выиграет выборы

Основную ставку в своей программе "Картули даси" делает на развитие пищевой промышленности и сельского хозяйства

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Лидер партии "Картули даси" Джонди Багатурия представил избирательную программу, согласно которой главным определяющим экономики будет пищевая индустрия, занимающаяся переработкой грузинской сельскохозяйственной продукции.

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По словам лидера партии Джонди Багатурия, в грузинскую пищевую промышленность будет вложено два миллиарда лари (более 625 миллионов долларов). Как разъяснил Багатурия, они планируют выкупить неликвидные активы и освободить народ от банковских задолженностей.

"Согласно нашей программе, главным определяющим экономики является сельское хозяйство. Точнее, это пищевая индустрия, которая будет перерабатывать грузинскую сельскохозяйственную продукцию. Мы вкладываем один миллиард лари через банковскую систему в сельское хозяйство. Соответственно, тем самым выкупаем неликвидные активы, то есть проблемные задолженности. Этим освобождаем народ от банковских задолженностей", - заявил Багатурия.

Как разъяснил политик, банки также получат дополнительно еще один миллиард, который зарезервирован в Национальном банке Грузии.

"Соответственно, два миллиарда будет вложено в такую крупную и успешную индустрию, как пищевая промышленность. Это настолько успешная программа, что не останется ни одного безработного, будет дефицит рабочих", - отметил Багатурия.

При этом он отметил, что программа его партии предусматривает увеличение пенсии.

"Что касается социальной программы, то из этого я бы выделил пенсионную реформу, согласно которой пенсия будет выдаваться по стажу и заслугам. Средняя пенсия будет колебаться от 365 до 425 лари", - заявил Багатурия.

Партия "Картули даси" была создана в 2007 году. По квоте объединенной оппозиции ее лидер Джонди Багатурия прошел в парламент созыва 2008 года. На последних парламентских выборах в 2016 году партия набрала всего 0,12% голосов и осталась за стенами парламента.

Для того, чтобы попасть в парламент десятого созыва, "Картули даси" нужно набрать столько процентов голосов, сколько партий входит в блок. Для партий проходной барьер - 1%.