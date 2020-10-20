Что предлагают неправительственные организации властям Грузии перед выборами

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Двенадцать неправительственных организаций призвали власти Грузии определить критический уровень распространения COVID-19 в стране и в случае его преодоления перенести парламентские выборы.

В совместном заявлении НПО говорится, что в условиях ухудшения эпидситуации количество избирателей, пришедших на избирательные участки, может быть значительно ниже ожидаемого.

"Нужно разработать план управления ковид-инфекцией с учетом различных сценариев ее распространения. Важно определить критическое количество "инфицированных людей", а также скорость и серьезность распространения эпидемии, которая приводит к объявлению чрезвычайного положения по всей стране, переносу выборов и необходимости введения ограничений", - говорится в документе.

НПО отмечают, что в предвыборный период и день выборов нельзя избежать многолюдных собраний.

"Хотя было дано много рекомендаций по защите от вируса, к сожалению, многие люди не соблюдают правила ношения защитных масок и не соблюдают дистанцию, что, очевидно, представляет собой значительный риск", - сказано в заявлении.

Политические партии продолжают агитацию, хотя некоторые из них внесли существенные изменения и, в некоторых случаях, ограничили предвыборную активность, чтобы предотвратить распространение ковид-инфекции. Изменилось проведение так называемой кампании "от двери к двери", и некоторые политические субъекты воздерживаются от многолюдных собраний.

"Подобная эпидемиологическая ситуация может повлиять на избирателей, которые в свою очередь избегают участия в предвыборных собраниях. При ухудшении эпидемиологической ситуации может значительно сократиться количество избирателей, пришедших на избирательные участки. Особенно это касается граждан из групп повышенного риска", - говорится в заявлении.

Представители НПО отмечают, что к этому моменту коронавирус диагностирован уже у нескольких лидеров партий. Что скажется на их активности в предвыборной кампании и в день голосования.

Они также отмечают, что во время выборов организациям-наблюдателям будет очень сложно наблюдать за процессом голосования тысяч граждан, оставшихся в карантинной зоне и в самоизоляции.

"К сожалению, часть населения не верит в существование коронавируса или не относится к этой проблеме серьезно, следовательно, стоит ожидать, что они проигнорируют рекомендации, необходимые для предотвращения распространения вируса. Учитывая эти вызовы, правительству Грузии важно принимать максимально прозрачные решения в преодолении кризиса и, что наиболее важно, предоставлять населению конкретную информацию о том, какие решения оно намеревается принять при развитии различных сценариев", - говорится в заявлении.

Представители НПО предлагают расширить формат Межведомственного координационного совета, в который будут вовлечены все соответствующие субъекты, связанные с выборами, включая политические партии, неправительственный сектор и народного защитника.

Наконец, подписавшие организации считают, что выбор между общественным здоровьем и демократическим развитием страны – неверный способ сбалансировать интересы.

Документ подписали: "Международная прозрачность -Грузия" (TIG), Грузинская демократическая инициатива (GDI), Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED), Фонд открытого общества (OSGF), "Сапари", "Общество и банки", Фонд развития СМИ (MDF), Центр по правам человека (HRIDC), Центр исследовательской журналистики и экономического анализа, Институт развития свободы информации (IDFI), Ассоциации ООН в Грузии, Центр изучения и мониторинга прав человека (EMC)