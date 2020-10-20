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Жители столицы Грузии принимают участие в голосовании во время выборов президента страны

Американский институт указал на недостатки избирательной кампании в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (45)
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Национальный демократический институт США проанализировал избирательную кампанию в Грузии и выдал свои рекомендации

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Национальный демократический институт США NDI опубликовал предвыборный бюллетень, в котором речь идет об активности избирательных кампаний в Грузии, работе СМИ, гендерном равенстве, дезинформации в социальных сетях и борьбе с ней, а также приводится ряд рекомендаций.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 от одномандатных округов.

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photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Бюллетень охватывает период с 20 августа по 20 октября. По данным организации, документ основан на анализе группы из восьми международных экспертов, которые с помощью помощников в Грузии следят за работой избирательной администрации, избирательными кампаниями, за гендерным равенством в политике и подключенности менее представленных групп, за СМИ и дезинформацией, а также наблюдают за избирательным процессом.

Согласно документу, "медиа-среда Грузии является одной из самых свободных и разнообразных в регионе, при этом она сильно поляризована, что может повлиять на информированное принятие решений гражданами".

В нем также говорится, что согласно результатам опроса общественного мнения NDI за декабрь 2019 года, 69% респондентов заявили, что узнают новости в основном по телевидению. Согласно тому же опросу, только 32% считают, что грузинские телеканалы освещают события беспристрастно.

"Недавние сообщения о вмешательстве в деятельность журналистов вызывают озабоченность. К ним относятся такие инциденты, как: протест, в результате которого радиостанция в Панкиси временно приостановила вещание, угрозы убить журналиста в Болниси, два ожесточенных столкновения в Марнеули, в которых пострадали журналисты и члены съемочной группы", - говорится в заявлении.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В бюллетене NDI также отмечается, что в течение последних нескольких недель грузинские СМИ проводили общенациональные и местные дебаты, а также программы с участием политических партий. Однако многие из них говорят, что было сложно обеспечить участие "Грузинской мечты" в дебатах. Хотя "Грузинская мечта" принимала участие в дебатах на Общественном вещателе Грузии 15 октября, большинство национальных и региональных СМИ - особенно тех, которые считаются оппозиционными или критикующими правительство, заявляют, что правящая партия их избегала или полностью игнорировала.

В беседе с NDI различные партии выразили недоверие Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.

В документе также отмечается, что социальные сети становятся важным источником информации в Грузии, что, в свою очередь, увеличивает уязвимость для онлайн-манипуляций.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Хотя Facebook, самая популярная социальная сеть в стране, удалила недавно масштабные внутренние сети по дезинформации, все еще действуют другие внутренние и внешние схемы влияния. Согласно отчету Международного общества справедливых выборов и демократии (ISFED), Facebook использовали 17 политических партий и 117 мажоритарных кандидатов для проведения летней кампании. Кандидаты используют Facebook для прямого общения с избирателями, распространения информации о предвыборных программах, проведения онлайн-дискуссий и обмена фотографиями своих выступлений или встреч с избирателями, транслируемых по телевидению", - говорится в заявлении.

Согласно тому же отчету, в сети дискредитируется как правящая партия, так и три оппозиционные. Исключением является партия "Альянс патриотов", которая не является целью этих анонимных страниц.

В документе также говорится, что, несмотря на существующие законодательные механизмы, политическое представительство этнических и религиозных меньшинств, лиц с ограниченными возможностями и членов ЛГБТ-сообщества все еще остается низким.

Согласно документу, этнические меньшинства (около 13% населения) недостаточно представлены в избирательной кампании. Исключение составляют два района с высокой плотностью проживания этнических меньшинств: Марнеули-Гардабани и Ахалкалаки-Ниноцминда.

В документе приводятся и рекомендации:

  • Национальная комиссия по коммуникациям Грузии в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией должна предпринять дополнительные шаги для обнародования соответствующих правил и активного обеспечения их соблюдения СМИ и политическими партиями;
  • Чтобы обеспечить избирателям доступ к сбалансированной и достоверной информации, политические партии и кандидаты должны участвовать во всех дебатах и политических программах, чтобы информировать общественность о своих взглядах и планах;
  • СМИ и журналисты должны иметь возможность выполнять свои легитимные функции и реализовывать свои права в соответствии с журналистской этикой — без какого-либо вмешательства. Соответствующие органы должны своевременно расследовать инциденты и обеспечивать адекватное санкционирование виновных;
  • Политические партии должны внедрить внутренние механизмы для поддержки женщин-кандидатов в оставшийся период кампании;
  • В оставшиеся дни кампании партии должны предоставить конкретные способы и детали для решения важных вопросов для менее представленных групп;
  • Политическим партиям и кандидатам следует воздерживаться от обсуждения тем (таких, как эскалация конфликта в Нагорном Карабахе), которые могут нести риск разногласий и раскола в обществе. Вместо этого им следует сосредоточить внимание на кампании, ориентированной на приоритеты граждан, и более четко говорить о потребностях этнических меньшинств;
  • Политические партии должны подписать многопартийный меморандум против использования гомофобных выражений в кампаниях.
Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (45)


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