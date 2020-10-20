Американский институт указал на недостатки избирательной кампании в Грузии

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Национальный демократический институт США NDI опубликовал предвыборный бюллетень, в котором речь идет об активности избирательных кампаний в Грузии, работе СМИ, гендерном равенстве, дезинформации в социальных сетях и борьбе с ней, а также приводится ряд рекомендаций.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 от одномандатных округов.

Бюллетень охватывает период с 20 августа по 20 октября. По данным организации, документ основан на анализе группы из восьми международных экспертов, которые с помощью помощников в Грузии следят за работой избирательной администрации, избирательными кампаниями, за гендерным равенством в политике и подключенности менее представленных групп, за СМИ и дезинформацией, а также наблюдают за избирательным процессом.

Согласно документу, "медиа-среда Грузии является одной из самых свободных и разнообразных в регионе, при этом она сильно поляризована, что может повлиять на информированное принятие решений гражданами".

В нем также говорится, что согласно результатам опроса общественного мнения NDI за декабрь 2019 года, 69% респондентов заявили, что узнают новости в основном по телевидению. Согласно тому же опросу, только 32% считают, что грузинские телеканалы освещают события беспристрастно.

"Недавние сообщения о вмешательстве в деятельность журналистов вызывают озабоченность. К ним относятся такие инциденты, как: протест, в результате которого радиостанция в Панкиси временно приостановила вещание, угрозы убить журналиста в Болниси, два ожесточенных столкновения в Марнеули, в которых пострадали журналисты и члены съемочной группы", - говорится в заявлении.

В бюллетене NDI также отмечается, что в течение последних нескольких недель грузинские СМИ проводили общенациональные и местные дебаты, а также программы с участием политических партий. Однако многие из них говорят, что было сложно обеспечить участие "Грузинской мечты" в дебатах. Хотя "Грузинская мечта" принимала участие в дебатах на Общественном вещателе Грузии 15 октября, большинство национальных и региональных СМИ - особенно тех, которые считаются оппозиционными или критикующими правительство, заявляют, что правящая партия их избегала или полностью игнорировала.

В беседе с NDI различные партии выразили недоверие Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.

В документе также отмечается, что социальные сети становятся важным источником информации в Грузии, что, в свою очередь, увеличивает уязвимость для онлайн-манипуляций.

"Хотя Facebook, самая популярная социальная сеть в стране, удалила недавно масштабные внутренние сети по дезинформации, все еще действуют другие внутренние и внешние схемы влияния. Согласно отчету Международного общества справедливых выборов и демократии (ISFED), Facebook использовали 17 политических партий и 117 мажоритарных кандидатов для проведения летней кампании. Кандидаты используют Facebook для прямого общения с избирателями, распространения информации о предвыборных программах, проведения онлайн-дискуссий и обмена фотографиями своих выступлений или встреч с избирателями, транслируемых по телевидению", - говорится в заявлении.

Согласно тому же отчету, в сети дискредитируется как правящая партия, так и три оппозиционные. Исключением является партия "Альянс патриотов", которая не является целью этих анонимных страниц.

В документе также говорится, что, несмотря на существующие законодательные механизмы, политическое представительство этнических и религиозных меньшинств, лиц с ограниченными возможностями и членов ЛГБТ-сообщества все еще остается низким.

Согласно документу, этнические меньшинства (около 13% населения) недостаточно представлены в избирательной кампании. Исключение составляют два района с высокой плотностью проживания этнических меньшинств: Марнеули-Гардабани и Ахалкалаки-Ниноцминда.

В документе приводятся и рекомендации: