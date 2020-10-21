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Предвыборная символика. Баннер партии Европейская Грузия - Бакрадзе, Угулава, Бокерия

"Посигналь Бидзине" - в Грузии стартовала акция-автопробег

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (152)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201021/249762056/Posignal-Bidzine---v-Gruzii-startovala-neobychnaya-aktsiya-protesta.html

Колонны автомашин с утра двинулись сегодня к столице из городов Западной и Восточной Грузии с сигналами и флагами, чтобы вечером провести акцию протеста у резиденции Бидзины Иванишвили

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Европейская Грузия" проводит в среду акцию под названием "Посигналь Бидзине" против председателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.

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Из Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Поти, Гурджаани и других регионов страны в направлении Тбилиси двинулись с сигналами автоколонны машин.

В столице к ним присоединятся колонны, которые формируются на площади Свободы.

Все потоки из разных городов Грузии сольются в одну большую колонну и отправятся к бизнес-центру Иванишвили на горе Мтацминда.

Мамука Арешидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Акция проводится в рамках предвыборной кампании "Европейской Грузии".

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Партия "Европейская Грузия" заявляет о себе, как о третьей силе, которая не поддерживает ни правящую "Грузинскую мечту", ни партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движения" в их многолетнем противостоянии между собой. Однако лидерами партии являются выходцы из "Нацдвижения", которые во время президентства Саакашвили занимали высокопоставленные должности – бывший секретарь Совета национальной безопасности Гига Бокерия, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и бывший председатель парламента Давид Бакрадзе.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (152)


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