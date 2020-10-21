Дело о демаркации грузино-азербайджанской границы: прокуратура опросила замглавы МИД

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Материалы, которые переданы азербайджанской стороне, должна рассмотреть комиссия по делимитации государственной границы Грузии с Азербайджаном, обсуждения покажут, насколько убедительны аргументы Грузии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия.

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По словам Дарсалия, в последнее время были найдены материалы, которые указывают, где должна проходить граница 1938 года, и могут это подтвердить, и могут быть использованы грузинской стороной в качестве аргумента.

"Материалы ценные, о чем говорят многие специалисты. Эти материалы, переданные азербайджанской стороне, должны быть рассмотрены демаркационной комиссией. Обсуждения в Комиссии покажут, насколько убедительны эти аргументы", - сказал Дарсалия.

Дарсалия в среду был опрошен в Генеральной прокуратуре Грузии. По его словам, информация, которую он предоставил следствию, касалась работы комиссии по делимитации и демаркации, когда он был ее председателем, с мая 2019 года по сегодняшний день.

Что касается позиции обвиняемых по делу картографов о том, что в 2006-2007 годах Комиссия не руководствовалась картой масштаба 1:200 000, так как она была с погрешностями, Дарсалия ответил, что комиссии не обсуждала этот вопрос, так как грузинская сторона не представляла этих документов.

По словам Дарсалия, международные эксперты, изучив существующие карты и документы, связанные с монастырским комплексом Давид-Гареджи, расположенном на спорном участке грузино-азербайджанской границе, пришли к выводу, что карта масштаба 1:200 000 подтверждает претензии Грузии на спорную территорию Давид-Гареджи.

Дело о незаконной демаркации границы

Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу в настоящее время арестованы два бывших члена комиссии - сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева. По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года.

Прокуратура Грузии утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия потеряла 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона и не допускает туда паломников. Недавно выяснилось, что территория монастыря перешла к Азербайджану незаконно.