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Давления и угрозы: НПО назвала главные вызовы предвыборной среды в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (446)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201022/249775796/Davleniya-i-ugrozy-NPO-nazvala-glavnye-vyzovy-predvybornoy-sredy-v-Gruzii.html

Предвыборная кампания в классическом понимании – это политическая борьба, но нередко она изобилует и силовыми приемами

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Главным вызовом избирательной среды остаются запугивание и давление на избирателей, активистов и оппозиционных политиков, а также воспрепятствование их деятельности.

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Об этом говорится в пятом промежуточном отчете предвыборного мониторинга парламентских выборов неправительственной организации "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED). В документ попали те факты, которые имели место в период с 29 сентября по 21 октября.

В отчетный период было выявлено девять фактов насилия, предположительно, по политическому признаку, 37 фактов давления и запугивания, предположительно, по политическому признаку, два факта давления на СМИ, один факт воспрепятствования деятельности наблюдателя, 10 фактов предположительного подкупа избирателей, три факта увольнения с работы, предположительно, по политическому признаку.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Кроме того, в отчет НПО попали 18 фактов предположительного использования административных ресурсов, 16 фактов участия неполномочных лиц в предвыборной кампании, три факта участия религиозных организаций в кампании, два факта масштабных благотворительных проектов, случаи повреждения агитационных материалов по всей Грузии.

Организация обращается к политическим партиям с рекомендациями. В частности, к правящей партии – не использовать трудоустроенных в публичном секторе лиц в качестве агитационного ресурса и отказаться от мобилизации сторонников с использованием служебного положения. Также не допускать физического насилия, давления и запугивания кандидатов от оппозиционных партий и их сторонников. Кроме того, НПО рекомендует правящей партии не применять такие формы общения с избирателями, которые могут содержать признаки подкупа.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (446)


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