Сын оппозиционера заразился коронавирусом: политик перешел на онлайн предвыборную кампанию

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. У младшего сына лидера партии "Новый политический центр – Гирчи" Зураба Джапаридзе подтвердился коронавирус, из-за чего политику пришлось ограничить публичную активность.

Зураб Джапаридзе баллотируется единым мажоритарным кандидатом в Дидубе-Чугурети в Тбилиси от более 30 оппозиционных партий.

"Коста, младшему сыну, пришел положительный ответ на ковид-тест. У него была высокая температура в течение трех дней (других симптомов не было), поэтому его пришлось положить в больницу. Сейчас ему гораздо лучше. Остальные члены семьи также чувствуем себя хорошо... К сожалению, мои публичные активности должны быть ограничены. Кампанию продолжу только в онлайн-режиме. 31-го мы должны победить", – пишет Джапаридзе на своей странице в соцсети.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 595. Скончались за сутки еще шесть человек. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 22 803 случая заражения.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Что касается парламентских выборов, то они должны пройти в стране 31 октября.

Партия "Гирчи" выделяется в политическом спектре оригинальностью и необычностью подхода к любому вопросу, в том числе к предвыборной кампании. Так, чтобы привести на избирательные участки как можно больше людей, объявила о розыгрыше автомобиля марки Tesla между теми, кто проголосует на парламентских выборах 31 октября за любую партию.