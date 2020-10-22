Прокуратура выясняет, почему оппозиция требовала импичмент Саакашвили в 2012 году

Джонди Багатурия рассказал следствию, какая реакция была у оппозиции на действия бывшей власти по спорным участкам границы Грузии с Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии опросила лидера партии "Картули даси" Джонди Багатурия по делу о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству.

Дело о демаркации грузино-азербайджанской границы: прокуратура опросила замглавы МИД>>

Расследование о передаче территорий во время работы комиссии по демаркации границы с Азербайджаном Генеральная прокуратура Грузии начала осенью этого года. На данном этапе по делу задержаны два чиновника, которые, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Как заявил Багатурия после опроса в Генпрокуратуре, следователи интересовались, почему в 2012 году он требовал импичмента третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Я обвинил президента Саакашвили в государственной измене. Я считал и сейчас считаю, что высокопоставленные должностные лица бывшей власти совершили измену и уступили довольно большую территорию монастырского комплекса Давид-Гареджи Азербайджану. Тогдашний секретарь Совбеза Гига Бокерия, бывший замглавы МИД Серги Капанадзе и ряд других чиновников и сейчас идут против государственных интересов и пытаются легитимировать тот документ, который подтверждает, что Давид-Гареджи является не территорией Грузии, а Азербайджана", - заявил Багатурия.

По его словам, основанием для этих обвинений в 2012 году стало то, что азербайджанские пограничники встали на территории Грузии, перекрыв монахам и паломникам доступ к монастырям Удабно и Чичхитури.

"Тогда Михаил Саакашвили, вместо того чтобы отстоять территории Грузии, уехал на шопинг в Италию и сделал предательское заявление о том, что часть Давид-Гареджи является территорией Азербайджана", - заявил Багатурия.

Что касается обвиняемых по делу картографов, Багатурия уверен, что "часть той огромной суммы, которую заплатили за это историческое предательство, досталась и им".

"Возможно, задержанные выполняли задание сверху, но не может быть, чтобы кто-то это сделал без ведома тогдашнего президента, министра внутренних дел и секретаря Совета безопасности", - заявил Багатурия.

Прокуратура Грузии утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия потеряла 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона и не допускает туда паломников. Недавно выяснилось, что территория монастыря перешла к Азербайджану незаконно.