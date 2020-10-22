Коронавирус и выборы: ЦИК придумал решение вопроса заболевших

Если из-за коронавируса число членов участковых избирательных комиссий будет меньше семи, комиссия будет преобразована в специальную группу и сможет проводить выборы

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В случае если заболеет коронавирусом кто-то из обязательных для проведения выборов семи членов участковых комиссий во время выборов в Грузии, комиссия все равно продолжит работу, сообщается на сайте ЦИК.

Выборы в Грузии пройдут 31 октября. В этот день жители страны будут выбирать депутатов парламента Грузии, депутатов Верховного совета Аджарии, а также представителей местной власти в ряде районов.

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, если из-за коронавируса число членов участковых избирательных комиссий будет меньше семи, комиссия будет преобразована в специальную группу и сможет проводить выборы.

Если же в спецгруппе будет недостаточно человек, то окружная комиссия сможет добавить им людей из резерва.

К выборам в Грузии 3 657 участков. Из-за пандемии коронавируса все члены комиссий, наблюдатели и представители партий должны будут пройти термо-скрининг. Если температура будет 37 и выше человек не будет иметь право находится на участке в день голосования.

Между тем, в Грузии ежедневно растет число заболевших коронавирусом. Только с начала недели по 22 февраля коронавирус был выявлен у 5 326 человек. Эпидемиологи Грузии прогнозирует рост зараженных и в ноябре.