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Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе

Разведка перед выборами: спикер парламента Грузии провел онлайн-встречу с эмигрантами

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (35)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201023/249786187/Razvedka-pered-vyborami-spiker-parlamenta-Gruzii-provel-onlayn-vstrechu-s-emigrantami.html

Арчил Талаквадзе провел видеоконференцию с представителями наиболее крупных грузинских диаспор - с соотечественниками в Испании, Италии и Греции

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе провел предвыборную онлайн-встречу с соотечественниками в Италии, Испании и Греции.

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В рамках видеоконференции Талаквадзе рассказал представителям диаспоры о работе, проделанной правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", и планах на будущее. Особый акцент он сделал на экономической программе и действиях правительства в нелегкий период пандемии коронавируса.

"Несмотря на вызовы, нашими общими усилиями Грузия сохраняет мирное развитие и безопасность, мы управляем кризисом, вызванным пандемией, в центре внимания государства – человек, забота о человеке. Мы ориентированы на наше будущее и вкладываем инвестиции в образование и экономику", – подчеркнул Талаквадзе.
Предвыборная символика. Баннер партии Грузинская мечта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Грузинская мечта – демократическая Грузия"

Председатель парламента поблагодарил грузинских эмигрантов за поддержку.

В видеоконференции также приняли участие председатель комиссии по делам диаспоры и вопросам Кавказа Бека Одишария и другие депутаты парламента.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Избирательные участки для грузинских эмигрантов будут открыты в 40 странах мира.

Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (35)


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