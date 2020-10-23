17:15 23 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8086
  • 100 RUB4.1842
  • USD3.2181
Поиск
Партия Единая Грузия - демократическое движение в пятницу начала сбор подписей под петицией объявить пандемию форс-мажором

Объявить в стране форс-мажор – Бурджанадзе собирает подписи

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (154)
25040
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/17/249787044.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201023/249786709/Obyavit-v-strane-fors-mazhor---Burdzhanadze-sobiraet-podpisi.html

"Единая Грузия - демократическое движение" готовит для правительства петицию с требованием освободить население в период пандемии от банковских обязательств

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Партия "Единая Грузия - демократическое движение" в пятницу начала сбор подписей под петицией объявить пандемию форс-мажором.

Парламентские выборы в Грузии, избирательная урна
© Sputnik / Levan Avlabreli
Выборы в зонах карантина: главные правила и процедура голосования

В первый день подписи населения собирались в центре Тбилиси у станции метро "Руставели. В акции принимала участие лидер партии Нино Бурджанадзе.

В ходе акции она заявила, что в условиях форс-мажора граждане должны быть освобождены от банковских обязательств, которые взяли на себя до пандемии.

Бурджанадзе подчеркнула, что в стране форс-мажорная ситуация, поэтому гражданам до окончания пандемии должны приостановить выплату даже основной суммы банковских кредитов.

"Сегодня мы начинаем сбор подписей под петиций, чтобы обратиться к правительству. Пандемия – это форс-мажорная ситуация, поэтому граждане имеют право снять с себя банковские обязательства, которые взяли на себя до пандемии. Правительство обязано вместе с банками снять с людей те проценты, которые они должны сейчас выплачивать в условиях этой пандемии. В то же время отменить те штрафы, которые наложены на кредиты, и, более того, приостановить выплату основной суммы до окончания пандемии", – сказала Бурджанадзе.

"Единая Грузия - демократическое движение" или партия бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе – непарламентская оппозиционная партия. На выборах 2016 года она сумела набрать всего 3,54% голосов избирателей, не сумев провести в парламент ни одного кандидата.

На предстоящих парламентских выборах "Единая Грузия" баллотируется под третьим номером и надеется провести в высший законодательный орган несколько своих депутатов.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (154)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
Освобождение заложников в Зугдиди: таких фото вы еще не видели
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Как торгует Грузия в период пандемии
Как торгует Грузия в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться