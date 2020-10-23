К выборам в Грузии напечатают более 7 миллиона бюллетеней

Бюллетени будут отправлены на 3 725 участков, при этом 213 участков получат бюллетене на грузинском и азербайджанском, а 135 – на грузинском и армянском

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. К выборам в Грузии, назначенным на 31 октября будет напечатано 7 102,6 тысячи бюллетеней, заявила на брифинге пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. По окончательным данным в едином списке избирателей 3 526 032 человек.

По данным Микеладзе семь типографий напечатают 3 160,9 тысячи бюллетеней для выборов в парламент Грузии по пропорциональной системе , 3 097,8 – для парламентских выборов по мажоритарной, 584 тысячи для выборов в Верховный совет Аджарии, 40,1 тысячи – для выборов депутатов сакребуло (райсоветы) и 219,8 для выборов мэров.

Они будут подшиты в виде блокнотов по 50 штук для лучшего учета.

Бюллетени будут отправлены на 3 725 участков, при этом 213 участков получат бюллетене на грузинском и азербайджанском, а 135 – на грузинском и армянском. Все участки получат бюллетени за 12 часов до выборов.

При этом 39 участков в Тбилиси, Телави, Тетрицкаро и Они получат по три вида бюллетеня: пропорциональный парламентский, мажоритарный парламентский и для выбора депутатов сакребуло.

Три вида бюллетеня получат 255 участков Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси, где будут выбирать также мэра.

Четыре вида бюллетеней получат все участки в Аджарской автономии, где параллельно парламентским выборам проходят выборы в Верховный совет Аджарии.

Печать бюллетеней проходит при повышенных мерах безопасности. За процессом следят 16 наблюдателей от местных организаций.