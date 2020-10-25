Выборы в Грузии 2020: партии – кандидаты в парламент / полный список как в бюллетене

Голосование пройдет 31 октября. 120 депутатов пройдут по пропорциональной системе по итогам голосования за партии, а 30 – по мажоритарной, по итогам голосования за конкретных кандидатов в округах.
Для того, чтобы пройти в парламент, партия должна преодолеть 1% барьер, а блоку нужно набрать столько процентов, сколько партий входит в него.
Sputnik Грузия представляет вам наглядно, как будет выглядеть бюллетень с участниками пропорциональных выборов. Всего таких бюллетеней планируется напечатать 3 160 900.
Участники парламентских выборов:
№1. Партия Тетреби – лидер Темур Шашиашвили
№2. "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – движение за свободу" – лидер Давид Бакрадзе
№3. "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – демократическое движение" – лидер Нино Бурджанадзе
№4 "Давид Чичинадзе Трибуна-ХДД" – лидер Григол Джоджуа
№5 Блок "Сила в единстве" – лидер Григол Вашадзе
№6 "Будущая Грузия" – лидер Георгий Лагидзе
№7 "Тамаз Мечиаури – за единую Грузию" – лидер Тамаз Мечиаури
№8 "Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии" – лидер Давид Тархан-Моурави
№9 "Гачечиладзе – Партия зеленых" – лидер Георгий Гачечиладзе
№10 "Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии" – лидер Шалва Нателашвили
№11 "Социалистическая партия трудящихся" – лидер Тамаз Джапошвили
№12 "Движение за свободную Грузию" – лидер Хатуна Коиава
№13 "Реформер" – лидер Торнике Джанашвили
№14 "Бежан Гунава – грузинский выбор" – лидер Бежан Гунава
№16 "Новые христиан-демократы" – лидер Николоз Джоглидзе
№17 "Ираклий Окруашвили – победившая Грузия" – лидер Ираклий Окруашвили
№18 "Промышленность спасет Грузию" – лидер Зураб Ткемаладзе
№19 "Политическое объединение граждан "Наша Грузия – альянс солидарности" – лидер Бека Нацвлишвили
№20 "Грузия" – лидер Георгий Лилуашвили
№21 "Свободная Грузия" (Каха Кукава, Гоги Цулая) – лидер Каха Кукава
№23 "Новая сила" – лидер Лазаре Закариадзе
№24 "Алеко Элисашвили – Граждане" – лидер Алеко Элисашвили
№25 "Свободные демократы" – лидер Тамар Кекенадзе
№26 "Эка Беселия – за справедливость" – лидер Эка Беселия
№27 Блок "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" – лидер Георгий Вашадзе
№28 "Грузинские корни" – лидер Тенгиз Окропилашвили
№30 "Измени Грузию" – лидер Георгий Гагнидзе
№31 "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия" – лидер Малхаз Горгаслидзе
№32 "Народная партия" – лидер Иване Гиоргадзе
№33 "Национал-демократическая партия" – лидер Бачуки Кардава
№34 "За социальную справедливость" – лидер Мамука Тускадзе
№36 "Гирчи" – лидер Яго Хвичия
№41 "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – лидер Бидзина Иванишвили
№42 "Реформаторы" – лидер Давид Миротадзе
№43 "Путь Звиада" (За Бога, правду и страну) – лидер Михаил Салуашвили
№44 "Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили – Грузинская идея" – лидер Леван Чачуа
№45 "Национал-демократическое движение" – лидер Давид Шукакидзе
№46 "Гия Жоржолиани – социал-демократы за развитие Грузии" – лидер Гия Жоржолиани
№47 "Звиад Дзидзигури – Консервативная партия Грузия" – лидер Звиад Дзидзигури
№48 "Выбор для Грузии" – лидер Лейла Гуледани
№49 "Джондо Багатурия – Картули даси" – лидер Джонди Багатурия
№50 "Прогрессивная Грузия" – лидер Ираклий Мурцхваладзе
№51 "Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии" – лидер Гия Бердзенидзе
№52 "Серго Джавахидзе – евроатлантический вектор" – лидер Серго Джавахидзе
№53 "Традиционалисты" – лидер Акакий Асатиани
№54 "Анна Рехвиашвили – Народное движение Христиан-демократы" – лидер Анна Рехвиашвили
№55 "Грузинский марш – национальное движение" – лидер Сандро Брегадзе
№56 "Лело – Мамука Хазарадзе" – лидер Мамука Хазарадзе
№57 "Орден сынов отечества "Родина" – лидер Григол Сохадзе
№60 "Партия развития Грузии" – лидер Кетеван Гоглидзе