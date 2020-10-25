Выборы в Грузии 2020: партии – кандидаты в парламент / полный список как в бюллетене

Центральная избирательная комиссия уже приступила к печати бюллетеней. Это означает, что список участников выборов больше не изменится, даже если партия в последнюю неделю решит сняться с предвыборной гонки

Голосование пройдет 31 октября. 120 депутатов пройдут по пропорциональной системе по итогам голосования за партии, а 30 – по мажоритарной, по итогам голосования за конкретных кандидатов в округах.

Для того, чтобы пройти в парламент, партия должна преодолеть 1% барьер, а блоку нужно набрать столько процентов, сколько партий входит в него.

Sputnik Грузия представляет вам наглядно, как будет выглядеть бюллетень с участниками пропорциональных выборов. Всего таких бюллетеней планируется напечатать 3 160 900.

Участники парламентских выборов:

№1. Партия Тетреби – лидер Темур Шашиашвили

№2. "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – движение за свободу" – лидер Давид Бакрадзе

№3. "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – демократическое движение" – лидер Нино Бурджанадзе

№4 "Давид Чичинадзе Трибуна-ХДД" – лидер Григол Джоджуа

№5 Блок "Сила в единстве" – лидер Григол Вашадзе

№6 "Будущая Грузия" – лидер Георгий Лагидзе

№7 "Тамаз Мечиаури – за единую Грузию" – лидер Тамаз Мечиаури

№8 "Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии" – лидер Давид Тархан-Моурави

№9 "Гачечиладзе – Партия зеленых" – лидер Георгий Гачечиладзе

№10 "Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии" – лидер Шалва Нателашвили

№11 "Социалистическая партия трудящихся" – лидер Тамаз Джапошвили

№12 "Движение за свободную Грузию" – лидер Хатуна Коиава

№13 "Реформер" – лидер Торнике Джанашвили

№14 "Бежан Гунава – грузинский выбор" – лидер Бежан Гунава

№16 "Новые христиан-демократы" – лидер Николоз Джоглидзе

№17 "Ираклий Окруашвили – победившая Грузия" – лидер Ираклий Окруашвили

№18 "Промышленность спасет Грузию" – лидер Зураб Ткемаладзе

№19 "Политическое объединение граждан "Наша Грузия – альянс солидарности" – лидер Бека Нацвлишвили

№20 "Грузия" – лидер Георгий Лилуашвили

№21 "Свободная Грузия" (Каха Кукава, Гоги Цулая) – лидер Каха Кукава

№23 "Новая сила" – лидер Лазаре Закариадзе

№24 "Алеко Элисашвили – Граждане" – лидер Алеко Элисашвили

№25 "Свободные демократы" – лидер Тамар Кекенадзе

№26 "Эка Беселия – за справедливость" – лидер Эка Беселия

№27 Блок "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" – лидер Георгий Вашадзе

№28 "Грузинские корни" – лидер Тенгиз Окропилашвили

№30 "Измени Грузию" – лидер Георгий Гагнидзе

№31 "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия" – лидер Малхаз Горгаслидзе

№32 "Народная партия" – лидер Иване Гиоргадзе

№33 "Национал-демократическая партия" – лидер Бачуки Кардава

№34 "За социальную справедливость" – лидер Мамука Тускадзе

№36 "Гирчи" – лидер Яго Хвичия

№41 "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – лидер Бидзина Иванишвили

№42 "Реформаторы" – лидер Давид Миротадзе

№43 "Путь Звиада" (За Бога, правду и страну) – лидер Михаил Салуашвили

№44 "Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили – Грузинская идея" – лидер Леван Чачуа

№45 "Национал-демократическое движение" – лидер Давид Шукакидзе

№46 "Гия Жоржолиани – социал-демократы за развитие Грузии" – лидер Гия Жоржолиани

№47 "Звиад Дзидзигури – Консервативная партия Грузия" – лидер Звиад Дзидзигури

№48 "Выбор для Грузии" – лидер Лейла Гуледани

№49 "Джондо Багатурия – Картули даси" – лидер Джонди Багатурия

№50 "Прогрессивная Грузия" – лидер Ираклий Мурцхваладзе

№51 "Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии" – лидер Гия Бердзенидзе

№52 "Серго Джавахидзе – евроатлантический вектор" – лидер Серго Джавахидзе

№53 "Традиционалисты" – лидер Акакий Асатиани

№54 "Анна Рехвиашвили – Народное движение Христиан-демократы" – лидер Анна Рехвиашвили

№55 "Грузинский марш – национальное движение" – лидер Сандро Брегадзе

№56 "Лело – Мамука Хазарадзе" – лидер Мамука Хазарадзе

№57 "Орден сынов отечества "Родина" – лидер Григол Сохадзе

№60 "Партия развития Грузии" – лидер Кетеван Гоглидзе